Ianis Hagi ar putea ajunge la o echipă care se luptă pentru calificarea în grupele Champions League. De ce depinde mutarea

Tehnicianul a comentat situația lui Ianis Hagi. Michael Beale a recapitulat situația prin care a trecut mijlocașul român, a explicat de ce nu i-a oferit mai multe minute până acum și a recunoscut că există și varianta ca românul să plece în această vară.

"Nu este nicio problemă cu Ianis. Așa cum și el a spus, e foarte fericit când joacă fotbal, ceea ce i-a lipsit un an (n.r - din cauza accidentări).

Lui i-a lipsit fotbalul timp de un an. L-am readus în echipă sezonul trecut, însă era clar că nu era pregătit. De-a lungul verii a muncit foarte mult pentru a fi din nou pregătit. Nu aș spune că acum este într-o condiție fizică optimă. I-am spus și lui asta, am avut niște discuții oneste. E un jucător cu care am o relație personală puternică", a spus antrenorul.

Maccabi Haifa, interesată de Ianis Hagi

Formația israeliană, care se află în play-off-ul Champions League, ar fi interesată de transferul internaționalului român, anunță Fanatik.

În meciul tur, cu Young Boys Berna, Maccabi Haifa a încheiat la egalitate, scor 0-0, iar mutarea lui Ianis Hagi ar putea depinde de calificarea în grupele competiției, precizează sursa citată.

După ce Ianis Hagi a fost exclus din lotul lui Rangers pentru duelul cu PSV Eindhoven, din play-off-ul Champions League, publicația Football Scotland scrie despre șase posibile destinații pentru internaționalul român: Celta Vigo (Spania), Galatasaray (Turcia), Al Ettifaq (Arabia Saudită), Lecce (Italia), Lazio (Italia) și Genk (Belgia).