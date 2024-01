Rapid București l-a cedat, așadar, pe Horațiu Moldovan în La Liga, după ce goalkeeper-ul a făcut un sezon de excepție atât la nivel de club, cât și la echipa națională de fotbal României.

Horațiu Moldovan, susținut de un fost internațional român: ”Poate se accidentează Oblak”

Gică Popescu, fost internațional român, dar și căpitan al Barcelonei, a vorbit despre mutarea lui Horațiu Moldovan în Spania și a subliniat că în acest moment goalkeeper-ul nu are șanse să apere poarta lui Atletico Madrid.

Dar chiar și așa, Gică Popescu a precizat că fotbalul e imprevizibil și în cazul în care Jan Oblak, portarul #1 al lui Diego Simeone de la club, se va accidenta, atunci Horațiu Moldovan va avea șansa să apere poarta madrilenilor.

”Nu s-a întâmplat niciodată la mine așa ceva. Am jucat la toate echipele la care am fost și nu am considerat vreodată că o să fiu rezervă. Am fost la Barcelona cu o încredere incredibilă și în șase luni am devenit căpitan.

Dacă nu ai personalitate în vestiar, nu poți nici în Liga a 2-a. Nu aș fi acceptat pentru că nu m-aș fi considerat niciodată rezervă. Nu cred că i-au zis că o să fie rezerva lui Oblak. Nu s-a dus ca rezervă. Astăzi nu (n.r. are șanse să apare).

Fotbalul este imprevizibil. Poate se accidentează Oblak și joacă titular, poate face un turneu final bun, câștigă Atletico Madrid campionatul, doamne ferește, și aia e”, a spus Gică Popescu, potrivit DigiSport.

La ce echipe a mai fost legitimat Horațiu Moldovan

Cotat la 2.6 milioane de euro de site-urile de specialitate, Horațiu Moldovan a semnat cu Rapid București în ianuarie 2021 și ar mai fi avut contract cu gruparea giuleșteană până la finele sezonului 2024/25.

De-a lungul carierei sale fotbalistice, Horațiu Moldovan a fost legitimat la echipe precum CFR Cluj, FC Hermannstadt, Energiticianul, Ripensia, UTA Arad și Rapid București.