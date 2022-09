Primul gol al partidei a fost marcat de Mabkhout, în minutul 11, după o pasă de vis venită de la Florin Tănase. Tot el a dublat diferența de pe tabelă, în minutul 27, dintr-o lovitură de la 11 metri.

Tanase ????️

Mabkhout ⚽️

First of many, between this pair ????

[Via: @ADSportsTV]#JZRvDIB [1-0]#ADNOCProLeague #AJC ⚪⚫pic.twitter.com/w3pJ20XY2a