Manea a declarat că nu are informații despre acest transfer, însă a confirmat că urmează să meargă la Genova pentru a discuta cu oficialii clubului italian, în contextul în care are un junior care intră în ultimul an de contract cu aceștia.



Florin Manea, întrebat despre transferul lui Denis Drăguș



Manea a adăugat că în timpul acestei vizite va încerca să se întâlnească și cu Dan Șucu, noul acționar majoritar al celor de la Genoa.



„Eu nu știu nimic de treaba asta. Chiar azi am vorbit cu cineva de la Genoa, o să am un drum până la Genoa. Mai am un copil acolo, un junior, intră în ultimul an de contract, trebuie să discut cu ei. I-am transmis un mesaj lui Dan Sucu, l-am felicitat, probabil am să mă văd și cu el”, a spus Florin Manea la Digi Sport.



Denis Drăguș (23 de ani), după un sezon impresionant la Gaziantep, unde a marcat 15 goluri în 35 de meciuri, a semnat în vara anului 2023 cu Trabzonspor, care l-a cumpărat definitiv de la Standard Liege. În Turcia, Drăguș nu a reușit să repete performanțele din sezonul anterior, iar presa turcă a speculat că acesta ar putea pleca în această iarnă.



Mai multe surse anunță că unul dintre cluburile care ar putea să-l ademenească pe Drăguș este Genoa, echipă care a fost interesată și în trecut de serviciile jucătorului. Drăguș a mai evoluat pentru Genoa în prima jumătate a anului 2023, sub formă de împrumut de la Standard Liege, dar nu a reușit să se impună, având doar cinci meciuri disputate fără a marca sau a da pase decisive.