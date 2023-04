Florin Manea, aproape să dea lovitura: „Se transferă cu peste 40 de milioane de euro! Mă sună multe cluburi dn Anglia pentru el!”

Radu Drăgușin (21 ani) traversează un sezon excelent. A fost integralist în victoriile României cu Andorra, 2-0, și Belarus, 2-1, din preliminariile Campionatului European din 2024, iar la Genoa, echipă cu care se luptă la promovarea în Serie A, este un punct fix în apărare.

Cumpărat de Genoa de la Juventus pentru 5,5 milioane de euro, Florin Manea este convins că fundașul central va fi cel mai scump fotbalist român din istorie. Agentul FIFA a precizat că este contactat frecvent de scouteri ai cluburilor din Anglia pentru serviciile lui Radu Drăgușin.

„Eu sunt foarte mulţumit de cum a evoluat. Poate mi-aş fi dorit să rămână la Juventus. Anul acesta a fost senzaţional. Şi de Stanciu am zis că va ajunge, tot al meu a fost. L-am luat la 17 ani. Am zis că Stanciu o să fie număr 10 la naţională. Am ochi la jucători şi nu prea mă înşel.

Sunt multe cluburi din Anglia care mă sună şi se interesează de el. Şi mulţi scouteri de la Liverpool m-au sunat şi mi-au spus de el că este interesant. De aici până a se face un transfer e cale lungă. Sunt alte echipe care sunt mai interesate, iar discuţiile sunt mai avansate decât la Liverpool. Nu e nimic exclus pentru că şi la Liverpool se schimbă generaţia. Este cotat unul dintre cei mai promiţători fundaşi din lume la vârsta lui.

E normal să fie cotat aşa la cifrele pe care le are. Genoa are cea mai bună apărare din Serie B. Are cele mai puţine dribilinguri în faţa lui, cele mai multe dueluri aeriene câştigate şi un procentaj de 87% de pase reuşite. Este un jucător care va fi la echipe mari.

Că va fi anul ăsta sau că va fi anul viitor, eu fac o previziune că va juca în TOP 5 în Anglia. A fost o ofertă, să zicem, nu pot să dau nume, undeva la 20-25 de milioane de euro şi a fost refuzată. Eu cred că va fi transferul cel mai mare din istoria României.

Radu, dacă va rămâne în Serie A un an, se poate transfera cu o sumă de peste 40 de milioane de euro. El este jucătorul lui Genoa, care a avut o clauză obligatorie de 5,5 milioane de euro de a-l cumpăra, plus nişte bonusuri, undeva la 6.800.000. Mai are contract încă 3 ani cu Genoa.Nu mai sunt şanse să revină la Juventus. Trebuie să îl cumpere de la Genoa, să vrem şi noi să revină, dar nu cred că e plauzibil”, a declarat Florin Manea pentru as.ro.

În acest sezon, Radu Dragușin a bifat 31 de meciuri în Serie B pentru Genoa, în care a reușit să marcheze de 3 ori, plus alte două prezențe în Cupa Italiei.