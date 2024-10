Dennis Man a deschis scorul în minutul 16, iar Răzvan Marin a transformat în minutul 25 penalty-ul obținut de Valentin Mihăilă. Radu Drăgușin a înscris și el în minutul 36 cu capul, după o centrare perfectă a lui Dennis Man.

Fanii lui Tottenham l-au cerut pe Radu Drăgușin titular

Fanii lui Tottenham au reacționat după ce Radu Drăgușin a înscris primul său gol la echipa națională. Impresionați de reușita fundașului central din meciul cu Cipru, majoritarea suporterilor lui Spurs le-au cerut celor din club prin intermediul rețelelor sociale să îl folosească mai des pe internaționalul român.

”Băgați-l mai mult titular, Spurs! Nu lăsați ultimul cartonaș roșu să vă păcălească!”

”Am văzut că Drăgușin a marcat. Încă sunt de părere că ar trebui să aibă mai multe jocuri alături de Micky”

”Nu există niciun motiv pentru care Drăgușin nu ar mai trebui să fie folosit în campionat. De fiecare dată când a intrat a făcut-o destul de bine. Romero continuă să greșească, să vedem ce se întâmplă cu Drăgușin”.

”Drăgușin ar trebui să primească șanse în fața lui Romero”, sunt doar câteva dintre reacțiile fanilor lui Tottenham.

Au existat însă și voci care au pus la îndoială aportul pe care îl poate aduce Radu Drăgușin la Spurs.

”Nu lăsați acest gol marcat împotriva Ciprului să vă păcălească. Drăgușin este bun, dar Van de Ven și Romero sunt pur și simplu mai buni decât el”.

”Mă tem că nici Drăgușin nu este răspunsul, dar cred că merită o a doua șansă!”.

Radu Drăgușin: ”Am așteptat acest gol de când am venit la națională!”

La finalul meciului, Radu Drăgușin a vorbit despre importanța primului său gol reușit la echipa națională și le-a făcut o promisiune fanilor români prezenți pe stadionul din Larnaca.

”Nu sunt cel mai important, echipa e pe primul loc. Am reprezentat România în cel mai bun fel și ne bucurăm că îi facem pe români mândri. Cu siguranță, e un sentiment frumos, am așteptat acest gol de când am venit. La Genoa și mai înainte, obișnuiam să marchez, a venit și acum.

Trebuie să continuăm pe acest drum, suntem pe drumul cel bun. Avem lucruri de corectat, dar cred că am făcut un meci foarte bun. Cum am jucat azi, așa vom juca și în Lituania. Avem un drum lung, trebuie să ne recuperăm bine pentru a avea energia necesară să facem un meci la fel de bun.

Golul îl dedic iubitei mele, familiei mele. Sunt cei mai importanți oameni din viața mea. Nu contează dacă lucrurile nu merg bine, ei sunt mereu acolo pentru mine”, a spus fundașul central la finalul meciului.