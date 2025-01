Spaniolii de la Fichajes au scris recent că Radu Drăgușin ar fi o țintă a lui PSG, care ar fi dispusă să ofere până la 50 de milioane de euro pentru serviciile stoperului de la Spurs. Zvonul a fost preluat și de presa engleză, care s-a arătat sceptică în privința unei astfel de mutări.

Transferul lui Drăgușin la PSG, exclus, consideră englezii: "Unul dintre cei mai importanți jucători din lot"



Așa cum Ange Postecoglou a declarat, Tottenham nu vrea să se despartă de niciun jucător important în această iarnă, având în vedere numeroasele probleme de lot. În plus, publicația The Hard Tackle remarcă evoluțiile în creștere ale stoperului român, care a ajuns la Londra în urmă cu un an, după ce a fost cumpărat de la Genoa.



"PSG este foarte serioasă în privința transferului lui Radu Drăgușin și ar oferi 50 de milioane de euro pentru a-l aduce la Paris. Parizienii speră că oferta o va convinge pe Spurs să își vândă unul dintre cei mai importanți jucători.



Totuși, Tottenham nu are nicio intenție să vândă. La cum stau lucrurile acum, Tottenham îl consideră pe Drăgușin o parte integrantă pentru viitor și exclude demararea unor negocieri privind plecarea sa.



Fizicul puternic, capacitatea lui de a anticipa și calmul arătat pe linia de fund sunt calități care îl fac pe Drăgușin unul dintre jucătorii cu cel mai mare potențial din cadrul lotului.



Într-o perioadă în care Spurs încearcă să se redreseze și să redevină o forță atât în Anglia, cât și în Europa, o eventuală pierdere a unui jucător cu o astfel de calitate chiar nu ar fi ideală. Totuși, Drăgușin este concentrat pe deplin să dea tot ce are mai bun pentru clubul din nordul Londrei", scrie The Hard Tackle.

Florin Manea, despre zvonul Drăgușin la PSG: "Nu cred că Tottenham o să-l vândă"

Inclusiv Florin Manea spune că nu știe nimic despre interesul lui PSG. Chiar dacă informația ar fi adevărată, agentul consideră că Tottenham nu îl va lăsa să plece pe Drăgușin după doar un an. Impresarul a glumit și pe seama pretențiilor pe care le-ar avea de la PSG în cazul în care s-ar ajunge la negocieri pentru transferul internaționalului român.



"Nu m-am așteptat (n.r - să apară informația potrivit căreia PSG ar fi interesată de Drăgușin), dar, pe de altă parte, dacă aș fi directorul sportiv al unei echipe, și văd potențialul pe care îl are... nu a jucat toate meciurile wow, dar ăsta e momentul să faci asaltul dacă ai încredere în el. Dacă joacă toate meciurile, dai 80, nu mai dai 50.



50 de milioane sunt 50 de milioane. Pentru un jucător român mi se pare o sumă foarte bună, record, dar în Anglia au bani, nu au nevoie ca să scape de insolvență. Eu, personal, nu cred că o să-l vândă. Poate mă înșel, dar nu știu.



Sincer, nu cred că Tottenham lua în calcul vânzarea nici dacă erau apți Romero și Van de Ven. În afară de Romero și Van de Ven nu mai aveau pe nimeni în afară de Radu. Uite, anul trecut s-a accidentat Van de Ven și a intrat Radu, care a jucat și bolnav, și cu entorsă. La 22 de ani, fă o paralelă între carierele lui Van Dijk și Chiellini și cea a lui Radu. Chiellini era prin liga a doua, Van Dijk era pe la Groningen sau abia îl luase pe Celtic. Radu e la Tottenham. E normal să mai apară și greșeli, dar eu cred că s-a achitat excelent de sarcini. Asta cred că e și viziunea clubului din declarațiile lui Postecoglou.



Depinde de mai mulți factori. Uite, el a vrut foarte mult Premier League. Acum, să te duci în Ligue 1... n-am nimic cu Ligue 1, e un campionat bun. E de analizat. Trebuie să iei în calcul Bayern sau PSG, să analizezi. Noi n-am gândit partea financiară sau faima. Dacă gândeam așa, alegeam Bayern imediat. Ne-am gândit la o traiectorie a lui. Pe primul loc a fost cariera, nu banii. Dacă faci carieră, vin și banii.



Pentru impresar îi e bine când îi e bine jucătorului. Dacă lui îi merge bine, normal că și mie îmi merge bine. Eu mai am de luat bani de la Tottenham, deci nu sunt în disperare. Mai am de luat pentru că banii sunt în tranșe până prin 2026-2027. Dacă se transferă la PSG, nu mai iau de la Tottenham. Afacerea ține de cât stă el la Tottenham. Dacă pleacă de aici, eu trebuie să mă înțeleg cu Paris Saint-Germain. Cer o sondă de petrol! Vreau să o montez la Otopeni, la mine.



Eu niciodată nu m-am gândit la comisionul meu. El, dacă are o carieră de 10-15 ani cel puțin la nivel înalt, îți dai seama că mai am încă 12-14 ani de încasat de pe urma lui. Important e să meargă în sus cariera lui", a spus Florin Manea, la Prima Sport.