Ciprian Tătărușanu are 74 de meciuri pentru selecționata tricoloră, iar acum apare întrebarea: când se va retrage din fotbal?

Mai are un an și jumătate de contract cu formația saudită Abha, până în vara anului 2025, iar Costel Câmpeanu, fost portar la Gloria Bistrița, echipă la care a apărat și Tătărușanu, și-a spus părerea în ceea ce îl privește pe fotbalistul care a făcut performanță la FCSB.

”Burebista” Câmpeanu a urmărit atent cariera lui Tătărușanu, încă din perioada în care acesta era un tânăr promițător, căruia îi prevedea de atunci un viitor strălucit, iar într-o discuție cu Sport.ro și-a spus părerea despre ”ultima turnantă” din cariera de fotbalist a lui Ciprian Tătărușanu.

Costel Câmpeanu, de părere că Tătărușanu ar trebui să se retragă din Arabia Saudită

Pentru că nu are cele mai bune etape în Arabia Saudită, Tătărușanu începe să își arate și vârsta în opinia lui Câmpeanu, care a apărat și el până la o vârstă înaintată și știe că reflexele și agilitatea încep să te lase.

Cu toate acestea, ”Burebista” crede că pentru fostul portar al naționalei României ar fi mai bine să se retragă din Arabia Saudită, de la Abha, să nu mai revină în țară și are două argumente: banii pe care îi câștigă acolo, dar și criticile pe care Ciprian Tătărușanu ar putea să le primească dacă ar face câteva meciuri nereușite în România.

”Apără acolo unde e, a luat multe goluri în ultimele meciuri, dar are și el o vârstă. Eu știu cum e, am jucat și eu până la o vârstă înaintată. Eu am fost unul din cei mai longevivi portari din România, știu ce înseamnă. Te doare aia, te doare aia, știu cum e, eu strângeam din dinți. Când ajungi la o vârstă e greu, chiar dacă acolo nu e atât de tare campionatul.

Sunt câteva nume prin campionat pe acolo, dar e mai mult de reclamă, cam toți sunt pe final de carieră.

(N.r. – E mai bine pentru el să revină în România sau să rămână acolo?) Eu zic că mai bine rămâne acolo! Acolo să își încheie cariera, cred că are un contract bun... cine poate să îi ofere în România banii pe care îi are acolo? La noi e și răutate, poate începe lumea să îl critice după câteva greșeli”, a spus Costel Câmpeanu pentru Sport.ro.

Ciprian Tătărușanu chiar are un salariu pe care nu îl poate primi în România, 1,7 milioane/sezon

La arabi, fostul portar al naționalei României a semnat în august anul trecut un contract valabil pe două sezoane cu Abha Club. În prima stagiune încasează un salariu anual de 1.7 milioane de euro, iar în al doilea va lua 1.8 milioane de euro, în probabil ultimul contract din carieră.

Formația lui Ciprian Tătărușanu a încasat până acum 69 de goluri în campionat, în 27 de etape și mai sunt de disputat încă șapte runde până la finalul sezonului.

Recordul negativ pentru cele mai multe goluri încasate de o echipă saudită într-un sezon îi aparține în prezent lui Al Hazem, care a primit 70 de goluri în sezonul 2010/2011. Având în vedere că mai sunt șapte meciuri de disputat pentru Abha, sunt șanse foarte mari ca echipa lui Tătărușanu să depășească această bornă.

De menționat însă că Al Hazem a încasat cele 70 de goluri tot în 26 de etape, atât câte a disputat și Abha până în prezent. În sezonul 2010/2011, prima ligă din Arabia Saudită avea doar 14 echipe, spre deosebire de 18, acum.

Tătărușanu a ratat doar un meci din acest sezon, chiar cel din prima etapă contra lui Al Hilal (1-3). Ulterior, fostul portar al naționalei României a fost integralist în următoarele 25 de etape.