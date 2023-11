Aflată pe locul șase, la 14 puncte distanță de liderul Al Hilal, Al Ittihad avea nevoie de toate cele trei puncte, pentru a rămâne aproape de podium.

După trei remize și două înfrângeri în competiția internă, în urma cărora antrenorul principal a fost demis, Al Ittihad a început bine partida.

În minutul 38, gazdele au primit o lovitură de pedeapsă, transformată perfect de Karim Benzema în fața lui Ciprian Tătărușanu.

Karim Benzema gives Al Ittihad the lead against Abha.

pic.twitter.com/xUQanMg7MP