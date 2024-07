Două meciuri au fost suficiente. Cum e descris Louis Munteanu după revenirea în Italia

Cu un singur an de contract rămas, Louis Munteanu a fost convocat în primul stagiu de pregătire al Fiorentinei, care a fost efectuat în perioada 9-19 iulie. Înainte de a lua o decizie în privința sa, noul antrenor Raffaele Palladino a vrut să îl vadă la lucru pe atacantul care a impresionat în România.

Louis Munteanu, lăudat după revenirea în Italia, la Fiorentina

În cantonament, Fiorentina a disputat și două amicale, contra echipei U19 a clubului (5-2) și împotriva divizionarei secunde Reggiana (4-0). Atacantul român nu a fost titular, însă a intrat în repriza secundă a ambelor jocuri. În primul a marcat un gol, iar în al doilea a oferit un assist.

Jurnalistul Giampaolo Marchini, de la publicația La Nazione, a lăudat modul în care Louis Munteanu s-a prezentat la revenirea în Italia și subliniază că Raffaele Palladino i-ar putea oferi șanse în noul sezon.

"Cred că putem lucra la Munteanu. Are fizic bun, are șut, are personalitate. Mi-au plăcut și Amatucci și Fortini (n.r - alți doi tineri din lotul Fiorentinei). Poate că nu toți vor exploda, însă tinerii sunt un aspect important, mai ales că Palladino a părut să nu țină cont atât de mult de cartea de vizită a jucătorilor", a spus Giampaolo Marchini, la Radio Bruno, citat de Viola News.

Rămâne însă de văzut dacă Louis Munteanu va fi păstrat de Fiorentina, club pentru care urmează un nou cantonament, în Anglia, unde va înfrunta Bolton, Preston și Hull City în meciuri de verificare.

Ioan Varga, convins că Louis Munteanu va semna cu CFR Cluj în această vară

Ioan Varga, patronul lui CFR Cluj, s-a arătat foarte optimist în privința achiziționării lui Munteanu de la Fiorentina. Omul de afaceri a anunțat că atacantul ar putea sosi în Gruia încă de la începutul săptămânii viitoare.

”Eu cred că noi vom obţine semnătura lui Munteanu pentru că am făcut cea mai bună ofertă dintre toate echipele din România. Probabil luni sau, cel târziu, marţi, Louis Munteanu va fi jucătorul CFR-ului. Vorbim despre un transfer defintiv, desigur, nu sub formă de împrumut”, a spus Varga, potrivit Sport pe Surse.