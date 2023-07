Dorin Rotariu, OUT de la Ludogorets! Anunțul bulgarilor

Fostul dinamovist mai are un an de contract cu Ludogorets, însă nu pare să intre în planurile formației pregătite de Ivaylo Petev. Mai mult, campioana Bulgariei nici măcar nu l-a înregistrat pentru noul sezon, astfel că internaționalul român nu are drept de joc momentan.

Dorin Rotariu, pe picior de plecare de la Ludogorets

Publicația bulgară Dsport susține că Ludogorets a ajuns la nu mai puțin de 25 de jucători străini în lot, cu cinci peste numărul maxim impus de regulamentul Federației Bulgare de Fotbal. În aceste condiții, gruparea din Razgrad "trebuie să vândă", iar pe lista jucătorilor care ar urma să plece se numără și Dorin Rotariu, scrie sursa citată.

Ludogorets a disputat deja trei partide oficiale în acest sezon: dubla cu FC Ballkani (4-2, la general), din turul 1 preliminar UCL și meciul cu Krumovgrad (1-3), din prima etapă a noului sezon din Bulgaria. Rotariu nu a fost în lot la niciunul dintre aceste jocuri.

Campioana Bulgariei l-a transferat pe Rotariu în iulie 2021, după ce și-a încheiat contractul cu Astana, oferindu-i un contract pe trei ani. După doar jumătate de sezon, atacantul a fost cedat temporar în Grecia, la Atromitos, unde a marcat patru goluri în 42 de apariții.

Crescut de Poli Timișoara, Rotariu a fost vândut în 2013 la Dinamo, pentru 1,1 milioane de euro. Formația din Ștefan cel Mare l-a cedat trei ani și jumătate mai târziu la Club Brugge, pentru 2,2 milioane de euro. Atacantul a mai evoluat pentru formații precum Mouscron sau AZ Alkmaar.

500.000 de euro este cota de piață a lui Rotariu, potrivit Transfermarkt

10 meciuri și un gol a strâns nepotul lui Iosif Rotariu la naționala României de seniori

Reacția lui Iosif Rotariu după ce Dorin Rotariu s-a despărțit de Atromitos Atena

Dorin Rotariu s-a despărțit în iunie de Atromitos Atena, formație la care era împrumutat de Ludogorets, gruparea de care aparține. Contactat de Sport.ro, Iosif Rotariu (60 de ani) a explicat ce face în prezent fotbalistul care valorează conform Transfermarkt 500.000 de euro.

"Atât a fost împrumutul lui Dorin la Atromitos, acum s-a întors la Ludogorets, a și început antrenamentele la formația bulgară. Mai are un an de contract cu gruparea bugară, vom vedea ce va face.

La Atromitos a lăsat o impresie foarte bună, toți au fost mulțumiți de el, a fost unul dintre cei mai buni jucători ai echipei în acest sezon. Dorin mai are multe de demonstrat în fotbal, are calități nemaipomenite. Sunt șanse să rămână și la Ludogorets în viitorul sezon. Va decide cu șefii clubului bulgar", declara Iosif Rotariu, pentru Sport.ro, luna trecută.