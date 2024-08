Parma a primit sâmbătă seară vizita celor de la AC Milan pe propria arenă, ”Stadio Ennio Tardini”. Dacă ”diavolii” erau favoriții bookmakerilor înainte de meci, gazdele au rupt gura târgului și au obținut toate cele trei puncte după ce s-au impus cu 2-1.

Dennis Man are Italia la picioare! Reacție categorică după meciul superb cu AC Milan: ”O săgeată!”

Dennis Man a făcut senzație. În minutul doi l-a învins fără emoții pe Mike Maignan cu un șut din interiorul careului, după un contraatac letal al elevilor lui Fabio Pecchia. În actul secund a mai produs câteva faze periculoase, ca în minutul 74 să fie schimbat cu Almqvist.

La finalul meciului, TuttoMercatoWeb l-a notat pe Dennis Man cu nota 7 și a ținut să evidențieze acțiunile prin care s-a remarcat românul în meciul cu AC Milan.

”E pregătit și după golul împotriva Fiorentinei. Când îl vede pe Theo Hernandez, trece pe lângă el cu o ușurință scoasă din comun, îl scoate din joc cu viteza sa și marchează golul de 1-0.

Mai are două ocazii prin care-și lasă amprenta, dar preferă să îi servească pe colegii săi. În a doua repriză prinde un șut cu mult efect. E ca o săgeată în bandă”, au punctat jurnaliștii de la sursa anterior menționată.

Statistici Dennis Man, potrivit SofaScore

Minute jucate: 74

Goluri: 1

Goluri așteptate: 0.63

Assist-uri: 0

Assist-uri așteptate: 0.16

Atingeri: 43

Acuratețea paselor: 26/30 (87%)

Centrări: 0

Mingi lungi: 2

Șanse mari create: 1

Șuturi pe poartă: 1

Șuturi pe lână poartă: 1

Șuturi blocate: 1

Dribbling-uri reușite: 0/2

Dueluri câștigate: 2/7

Dueluri aeriene: 0

Posesie pierdută: 10

Faulturi: 0

Faultat: 2

Ce a spus Dennis Man după Parma - AC Milan 2-1

Man a mărturisit că este fericit pentru faptul că și-a ajutat echipa și pentru victoria Parmei. De altfel, internaționalul român a mărturisit că își dorește să își ajute echipa la fiecare meci.

”Am făcut multe greșeli în fața porții, dar azi am câștigat și suntem fericiți. Este în regulă! Am jucat și am muncit ca o echipă. Obiectivul meu? Vreau să îmi ajut colegii în fiecare partidă, asta mă interesează”, a spus Dennis Man.

VIDEO Golul lui Dennis Man