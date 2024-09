Denis Drăguș, taxat dur de antrenor după egalul cu Beșiktaș! Introdus la pauză, înlocuit în prelungiri

Meciul de debut al lui Şenol Guneş nu a fost unul de bun augur pentru atacantul Denis Drăguș, care a fost introdus pe teren la începutul reprizei secunde și a fost înlocuit în minutele de prelungire ale meciului.

La finalul partidei, antrenorul turc și-a criticat dur echipa pentru că nu a știut cum să gestioneze jocul cu un om mai puțin pe teren. Edin Visca a văzut cartonașul roșu în minutul 13 al meciului, după un conflict iscat pe gazon.

"Am avut un alt plan la început. Al doilea plan implica, pe lângă ofensivă, și apărare, dar nu ne așteptam la un astfel de joc. O echipă care iese pe teren să câștige, dar care rămâne mult timp în propria jumătate, care nu poate ieși în față în niciun parametru – posesia mingii, pasele, fazele de atac, cornerele, orice nume ai da – am fost mereu în urmă.

Chiar dacă un punct poate fi considerat bun, pentru noi este doar o consolare, deoarece toți jucătorii au jucat cu dăruire. Așa cum am spus, adversarul este puternic, în formă, are jucători talentați și un atac bogat. Când atacam, jucătorii lor rapizi și abili din apărare puteau crea probleme, dar dacă am fi reușit să ieșim rapid din apărare, poate am fi avut șanse.

În timp ce încercam să controlăm flancurile, trebuia să ieșim și în atac. Acolo am rămas în urmă. Simon ne-a oferit mult sprijin, a venit în centru, dar dacă flancurile ar fi completat cum trebuia, poate jocul ar fi fost diferit. De asemenea, trebuie să avem forța de a ne menține la acest nivel. Este important să rămânem în formă pentru o perioadă lungă. Așa cum am spus, adversarul a făcut schimbări și jucătorii care au intrat au fost și ei talentați, creând astfel avantaje.

Şenol Guneş, dur cu jucătorii săi

Pot critica golul primit; au fost faze de 2 contra 1, am pierdut marcajul și le-am permis să șuteze. Uğurcan a fost foarte bun, dar în apărare ne-am descurcat bine, problema noastră fiind pierderea adversarului din marcaj. Mijlocul nostru a lucrat, atacanții noștri au muncit, am încercat să schimbăm jocul. Am rămas în 10 jucători. Acest joc a cerut asta. Puteam pierde din nou. Așadar, ambele echipe au pierdut câte 2 puncte aici.

Noi am obținut 3 puncte în 3 meciuri. Am marcat pentru prima dată și am primit gol pentru prima dată. Trecem printr-o perioadă dificilă, dar partea bună este că acești jucători vor duce echipa mai sus. A fost un semn de speranță pentru club. Am rămas în 10 jucători, dar 'al 12-lea om', fanii noștri, au avut o contribuție enormă, sprijinind toți jucătorii. Cu ajutorul lor, avem o echipă care joacă cu dăruire și rezistență. Când jucătorii au un astfel de caracter, chiar dacă avem greșeli, le vom corecta. Trebuie să facem asta. Nu vrem să mai vedem un astfel de meci.

În fotbal, un meci doar într-o singură direcție, fără jocuri de atac și apărare alternative, nu este un meci frumos. Chiar și atunci când echipele puternice joacă împotriva celor slabe și domină total, fotbalul trebuie să fie un joc cu schimbări de fază și cu ocazii de gol pentru ambele echipe. Nu am reușit să pregătim asta azi. Nici eu nu mi-am văzut complet echipa. Am văzut caracterul jucătorilor, dar nu am reușit să realizăm ceea ce ne-am propus în atac.

Cartonașul roșu a fost o situație neașteptată pentru noi. După aceea... A fost bine că a venit golul. Ne așteptam ca Beșiktaș să înscrie, dar nu ne-am gândit că ne va presa atât de mult încât să nu putem ieși deloc. Chiar și echipele cu 10 oameni pot ataca.

Poate trebuie să lucrăm mai mult la asta, dar abia am venit. De trei zile încerc să explic ce așteaptă echipa și ce așteaptă comunitatea. Din Trabzon și de pretutindeni au venit oameni să ne susțină, iar mulți vin din străinătate. Nu avem dreptul să-i dezamăgim. Jucătorii noștri înțeleg asta. Sperăm să vedem meciuri în care aceste sentimente comune se vor reflecta în jocul de pe teren și vom avea meciuri dominate de noi, nu ca cel de astăzi", a spus Șenol Güneș după meci.

Pentru Șenol Güneș acesta a fost primul meci pe banca lui Trabzonspor, el semnând cu turcii un contract pe data de 03 septembrie 2024.