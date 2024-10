Deian Sorescu, viral în Turcia! Starul pe care l-a imitat internaționalul român după ce a marcat în Gaziantep - Konyaspor

Oaspeții au deschis scorul în minutul 13 prin Ndao, dar Ersoy a restabilit egalitatea în minutul 28, din pasa lui Maxim. Gaziantep a trecut în avantaj în minutul 61, când Lungoyi a marcat pentru 2-1. Deian Sorescu a închis tabela în minutul 81.

Deian Sorescu l-a imitat pe Mario Balotelli după ce a marcat în Gaziantep - Konyaspor

Deian Sorescu a înscris cu un șut în cros din interiorul careului și a atras toate privirile după marcarea golului. Internaționalul român a sărbătorit reușita prin afișarea unui mesaj inedit sub tricoul de joc.

”Why always me?” (n.r. în română: De ce mereu eu?), scria pe bluza purtată de Deian Sorescu pe sub tricoul de joc.

Gestul fotbalistului român a fost copiat după cel al lui Mario Balotelli. Atacantul italian a apărut cu acest mesaj în sezonul 2011-2012, pe vremea când era jucătorul celor de la Manchester City, într-un derby cu Manchester United. La acel moment, Balotelli se săturase de notorietatea câștigată după transferul la gruparea din Manchester.