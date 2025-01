Tottenham nu vrea să-l vândă pe Radu Drăgușin



PSG ar vrea un fundaș, mai ales că se va despărți de Milan Skriniar, și ar fi dispusă să investească o sumă fabuloasă în transferul lui Drăgușin. Doar că Tottenham, care l-a cumpărat cu 25 de milioane de euro în urmă cu un an, nu vrea să renunțe la el.



”Tottenham nu are nicio intenție de a renunța la Drăgușin, mai ales că fundașul este sub contract până în 2030. În plus, Spurs, care se chinuie în prezent în Premier League, nu își permite să piardă un pilon defensiv”, a transmis publicația franceză Sport.fr.