Britanicii au realizat echipa de start ideală a lui Tottenham. Ce verdict au dat despre Radu Drăgușin

După partida din Cupa Ligii Angliei, jurnaliștii de la Team Talk au făcut o analiză a evoluției lui Radu Drăgușin, explicând că internaționalul român ar trebui folosit mai des, pentru avantajul considerabil pe care îl are la fazele fixe.

În plus, britanicii vin cu propunerea ca Micky van de Ven să fie mutat pe postul de fundaș stânga, unde a mai evoluat de câteva ori, iar Radu Drăgușin să facă pereche cu Cristian Romero.

"Ar trebui să atenueze ceea ce a devenit o problemă majoră pentru Postecoglou. Este o prezență puternică în aer, chiar dacă nu are aceeași viteză ca van de Ven", au scris englezii.

Ionuț Rada: „Noul lider al României trebuie să fie Drăgușin”

Fostul internațional român a jucat ca fundaș central aproape întreaga carieră și e normal să aibă afinități către jucători de pe același post.

Dar el argumentează alegerea sa, anume că Radu Drăgușin, de la Tottenham, trebuie să fie noul lider al primei reprezentative: „Îmi place Drăgușin, are atitudine, are prezență. E clar că trebuie și el să îmbunătățească anumite aspecte, pentru că este un jucător tânăr, un jucător care, la 22 de ani, joacă în Premier League sau încearcă să intre în primul 11. E important că își dorește și se luptă, nu renunță atât de ușor, poate alții după șase luni ar fi cerut transferul. Apreciez mult lucrul acesta, că se luptă pentru un post de titular. Drăgușin este unul din acei jucători care, așa cum am spus, îndeplinește calitățile unui lider”.