AROGANTA dupa victoria dramatica a lui Kayseri: "Acum merit si eu sa fiu apreciat!" Ce a spus dupa golurile lui Boldrim si De Amorim

Kayserispor a obtinut o victorie dramatica, oprind seria de 3 infrangeri consecutive.

Marius Sumudica, Silviu Lung si Cristi Sapunaru spera din nou la o calificare in cupele europene dupa victoria cu 3-2 de astazi in fata celor de la Genclerbirligi. Fostii jucatori de la Astra si Steaua, Boldrin si De Amorim, au reusit sa marcheze cate un gol in prima repriza - De Amorim a pasat apoi si la golul de 3-1 al lui Turuc din repriza a doua. Gencler a avut un gol anulat pentru ofsaid in prelungirile partidei.

Sumudica si-a inceput conferinta cu o mica aroganta: "Atunci cand echipa pierde, mereu este responsabilitatea mea. Echipa a castigat astazi. Este si meritul meu pentru succes. Am schimbat filosofia de joc. Suntem intr-o dispozitie buna acum, aveam nevoie de acest meci.



Ne gandim la cupele europene, avem un meci foarte dificil vineri cu Basaksehir. Vom face totul pentru a castiga acel meci. Vom lupta, toti isi vor arata forta. Vom arata tuturor ca suntem o echipa buna si pregatita. Cred ca am meritat victoria, am fost concentrati din primul minut pana la final. Mereu voi sustine dezvoltarea echipei. Nu veau ca echipele care vin aici sa marcheze cu usurinta.



Astazi, Boldrin si De Amorim au fost foarte buni pe teren, Boldrin a marcat un gol foarte important. Amorim a inscris si a dat un assist" a spus Sumudica la conferinta de presa.