Ambele echipe se află în partea inferioară a clasamentului, cu rezultate mult sub așteptări, gruparea pregătită de Ange Postecoglou strângând doar 24 de puncte în 21 de partide.

Radu Drăgușin, anunțat titular în meciul cu Everton

După partida cu Arsenal, internaționalul român a fost criticat pentru prestația pe care a avut-o.

Graham Roberts nu a avut milă de internaționalul român, considerându-l vinovat pentru primul gol marcat de Arsenal, deoarece l-a scăpat din marcaj pe Gabriel Jesus.

"Tot trebuie să te aperi, iar noi nu suntem buni la asta. Drăgușin nici măcar nu s-a uitat la minge. Cum vrei să respingi mingea dacă nici măcar nu te uiți la ea? Penibil", a scris Graham Roberts, pe contul de Twitter.

Totuși, Radu Drăgușin și Archie Gray rămân singurii fundași centrali disponibili pe care îi are Tottenham, astfel că jurnaliștii britanici anunță că cei doi vor fi titulari pentru meciul cu Everton.

Tottenham nu vrea să-l vândă pe Drăgușin

PSG ar vrea un fundaș, mai ales că se va despărți de Milan Skriniar, și ar fi dispusă să investească o sumă fabuloasă în transferul lui Drăgușin. Doar că Tottenham, care l-a cumpărat cu 25 de milioane de euro în urmă cu un an, nu vrea să renunțe la el.



”Tottenham nu are nicio intenție de a renunța la Drăgușin, mai ales că fundașul este sub contract până în 2030. În plus, Spurs, care se chinuie în prezent în Premier League, nu își permite să piardă un pilon defensiv”, a transmis publicația franceză Sport.fr.