Arsenal a primit vizita lui Tottenham miercuri seară, de la ora 22:00, în etapa cu numărul 21 din eșalonul de elită al Angliei, Premier League. La capătul celor 90 de minute, ”tunarii” s-au impus cu 2-1.



Ange Postecoglou și-a tocat echipa după Arsenal - Tottenham



Ange Postecoglou, antrenorul lui Spurs, a punctat faptul că elevii săi nu s-au ridicat la nivelul potrivit și i-au lăsat pe cei de la Arsenal să controleze jocul, mai ales în primul act al confruntării.



”Nu am fost deloc buni astăzi, mai ales în prima repriză. Am fost prea pasivi. Am lăsat-o pe Arsenal să dicteze jocul. Repriza secundă a fost un pic mai bună, dar tot am fost pe lângă. Nu putem accepta așa ceva. Responsabilitatea îmi aparține, eu pregătesc jucătorii.



Sunt interesat de maniera în care am jucat și noi nu am fost deloc la nivelul potrivit!”, a spus Ange Postecoglou, potrivit GOAL.



Heung-Min Son a deschis scorul în minutul 25. Dominic Solanke a înscris un autogol în minutul 40, iar Leandro Trossard, în minutul 44, a stabilit scorul final al meciului: 2-1 pentru Arsenal.



Radu Drăgușin, meci de nota 7



Specialiștii de la SofaScore i-au acordat nota 7.1 pentru prestația din meciul cu Arsenal, pe când cei de la Flashscore l-au notat cu 6.8, a treia cea mai mare notă după marcatorul golului, Son (7) și Lucas Bergvall (7.2)



În urma acestui meci, Drăgușin a ajuns la meciul cu numărul 33 în tricoul celor de la Tottenham. Românul a ajuns în capitala Angliei în urmă cu un an, când avea să fie transferat de la Genoa pentru suma de 25 milioane de euro.