Parma a suferit o nouă înfrângere în Serie A, fiind învinsă pe teren propriu de Verona cu scorul de 2-3, într-un meci în care Dennis Man a evoluat toate cele 90 de minute.



După meci, antrenorul echipei, Fabio Pecchia, și-a exprimat dezamăgirea față de rezultat, subliniind erorile comise de jucători în momente cheie ale partidei.

Pecchia, supărat după meci



"Pare destul de clar ce s-a întâmplat: am creat, dar în cel mai bun moment am pierdut jocul. Prea multe naivități pentru care am plătit scump. Am fost în joc mereu, cu dorință și eforturi finale de egala. Dar când dai un astfel de avantaj adversarului devine greu de recuperat.



Este un campionat echilibrat. Sunt două diferite, cel de sus și cel de jos, dar noi trebuie să obținem puncte. Este păcat să lași puncte acasă, dar toate meciurile trebuie jucate, timp de o sută de minute, fără naivități care compromit partida. Am creat mult astăzi, meciul trebuie să ia o altă direcție. Luăm act de rezultatul final, trebuie să continuăm să muncim și să privim înainte.



În prima repriză am gestionat bine și am reacționat la golul primit. Mare dezamăgire a venit când am luat al doilea gol, eram într-un moment bun, ne-am trezit apărând pe o minge în câmp deschis când noi înșine ne cream ceva important", a spus Pecchia după meci.



Cu această înfrângere, Parma rămâne în partea de jos a clasamentului din Serie A și va trebui să tragă din greu pentru a evita retrogradarea.



Dennis Man, titular în confruntarea cu Verona, nu a reușit să își ajute echipa să obțină un rezultat pozitiv, ba mai mult, a fost criticat dur la finalul meciului.