Tottenham a încheiat la egalitate joi seara, pe teren propriu, scor 2-2, cu formaţia italiană AS Roma, în Liga Europa.



Cu Radu Drăgușin titular, londonezii au dominat mare parte din joc, însă au fost penalizați de o lipsă acută de eficiență în fața porții.

Postecoglou, supărat după egalul cu AS Roma



Antrenorul Ange Postecoglou a fost vizibil frustrat de rezultatul final și a arătat cu degetul către atacanți.



"Cum ai zis și tu, e frustrant, mai ales că au egalat atât de târziu. Un meci bun, dar probabil trebuia să îl închidem mult mai devreme și am ratat niște ocazii mari. La 2-1 i-am ținut în joc, așa că e dezamăgitor că nu i-am bătut.



Ne-a lipsit puțin calm în fața porții adverse. Am lovit bara de trei ori și am avut alte câteva șuturi scoase de pe linie, deci a fost genul ăla de meci. Dacă am fi marcat golul trei, meciul era gata, dar, așa, i-am ținut în joc", a spus tehnicianul australian, potrivit Express.



Rezultate înregistrate joi seara în Liga Europa:



Manchester United – Bodo/Glimt 3-2, Tottenham – AS Roma 2-2; Slavia Praga – Fenebahce 1-2; Real Sociedad – Ajax Amsterdam 2-0; Sporting Braga – Hoffenheim 3-0; Ferencvaros – Malmo 4-1; FC Midtjylland – Eintracht Frankfurt 1-2; OGC Nice – Glasgow Rangers 1-4; Twente – Union Sg 0-1; FCSB – Olympiacos Pireu 0-0.