Alexandru cel Rapid si Indraznet! "Galacticul" nostru din curtea lui Real Madrid! Cine este idolul lui

Mircea Alexandru Tirlea (18 ani) evolueaza la cea mai mare grupa de juniori a lui Real Madrid si este un jucator de mare perspectiva.

Autor: Gabriel Chirea



Alex joaca la Academia lui Real Madrid, supranumita "La Fábrica", inca din 2010, cand a fost transferat de la juniorii lui R.S.D. Alcalá, club din Liga a 4-a spaniola, care isi desfasoara activitatea in oraselul Alcala de Henares, situat la 35 de kilometri de Madrid. Aici s-a nascut si fotbalistul, in cea mai numeroasa comunitate de romani din Spania.

Cei 35.000 de romani de aici au propriul partid politic si au propriul festival, sarbatorit in fiecare an. Dupa ce a fost legitimat de "Los Blancos", Tirlea a trecut prin toate categoriile de juniori ale clubului (Alevín B, Alevín A, Infantil B, Infantil A, Cadete B, Cadete A, Juvenil C, Juvenil B si Juvenil A), aceasta fiind o dovada a valorii sale, pentru ca antrenorii madrileni fac selectii permanente si evaluari la finalul fiecarui sezon si ii pun pe liber pe copiii care nu au trecut intr-o treapta superioara de dezvoltare sportiva. Romanul are 18 ani, poate juca fundas si mijlocas dreapta, are 1,75 m inaltime si 60 kg greutate, este international roman U18 si este reprezentat de agentia de impresariat JPA Soccer, una dintre cele mai importante din Spania.

El spune ca idolul sau ca fundas dreapta este Dani Carvajal, iar dintre jucatorii de atac il apreciaza pe Lucas Vazquez. Tatal sau, Mircea Nicolae Tirlea, antreneaza grupa de juniori Cadete B a clubului R.S.D. Alcalá.

"Sunt muncitor, rapid, cu o tehnica buna si pase precise", spune juniorul roman pentru site-ul oficial al lui Real Madrid. Caracterizarea sa este completata de oficialii clubului: "Energie in stare pura. Este o provocare pentru adversari. Cand echipa are posesia, urca in atac pentru a-si sustine coechipierul care are mingea. Are calitati ofensive si, de cate ori i se ofera ocazia sa urce, pleaca ca din pusca. Este rapid si indraznet".