„Recunosc, am consumat!” Dorian Popa a ieșit cu prima reacție după ce a fost găsit drogat la volan

Vlogger-ul a fost oprit de polițiști și supus drug test-ului, la care a ieșit pozitiv. Ulterior, în urma analizelor realizate, s-a confirmat că Dorian Popa a consumat canabis. Au existat și voci din fotbal care au comentat situația Dorian, precum Gigi Becali, care l-a condamnat pentru ceea ce a făcut și a spus că ar trebui să plătească cu închisarea, dar și fostul șef LPF, Dumitru Dragomir, care însă i-a luat apărarea.

Dorian Popa și prima reacție după ce a fost prins drogat la volan

La mai bine de o săptămână de la momentul în care a fost oprit de polițiști, Dorian Popa a oferit și o primă reacție în acest sens, prin intermediul unui vlog postat pe canalul său de YouTube, în care a explicat situația. Vlogger-ul a relatat momentul în care a fost tras pe dreapta și a explicat și de ce a fost găsit de autorități în lenjerie intimă și halat la volan.

„Am fost oprit de poliție și am ieșit pozitiv la canabis, discuția trebuia să o am de ceva vreme cu voi, dar veți înțelege de ce am ales să o fac abia acum. Vreau să îmi cer scuze tuturor celor care mă urmăresc, tuturor celor care își încep diminețile cu vlogurile mele. Am greșit indiscutabil, la vârsta și experiența de viață pe care le am, clar nu am circumstanțe atenuante.

Îmi pare nespus de rău că prin ceea ce am făcut am dat un exempu negativ și prin ceea ce urmează vă spun că nu vreau nicio secundă să mă scuz și doar să relatez contextul în care s-a întâmplat. Nu mă scuz, îmi asum pe deplin consecințele acțiunilor mele. Nu sunt aici să mă ascund, recunosc, am consumat canabis. Nu în ziua în care am fost oprit de poliție, dar am consumat, lucru pe care îl regret, mai ales pentru că eram conștient că poți ieși pozitiv la această substanță și la câteva zile după ce am consumat.

Procesul meu idiot de gândire în momentul ăla a fost că aveam programată de mult o plecare în țară pentru filmări, unde nu voiam să conduc, iar aici îl am ca șofer pe Edi, cel care m-a condus pe la toate concertele prin țară în perioada în care aveam genunchiul rupt. Așa am făcut greșeala asta tâmpită. Zilele următoare, l-am avut pe Edi ca șofer, lucru ce se poate confirma și din vloguri, pentru că eram conștient că deși nu mai eram sub influența substanței, aceasta poate ieși la teste.

În ziua în care s-a întâmplat am fost acasă toată ziua, filmând vlogul de terminare a renovărilor, cum a trebuit să plec nicăieri, nu l-am mai deranjat nici pe Edi. Seara, din păcate, am făcut cea de-a doua greșeală, aveam nevoie să mă duc până la non-stop și, exact ca un prost, am spus: 'ce se poate întâmpla la câteva sute de metri de casă?'. O greșeală flagrantă, pe care mi-o asum, pentru că nu contează că sunt 500 de metri sau 500 de kilometri, fapta este aceeași.

S-a făcut foarte mult mișto pe tema faptului că eram în chiloți, dar nu și în halat. Recunosc, ieșisem din duș, am tras un halat pe mine imediat, nici nu m-am uscat pe păr, pentru că știam că mă întorc în 5 minute și ca retardatul, m-am urcat în mașină și am plecat până la magazin. Vreau să spun din prima că domnii polițiști au fost foarte respectuoși și și-au făcut datoria foarte frumos și elegant, așa cum e normal. De asemenea, și eu am fost respectuos, elegant. Am respectat toate indicațiile lor, am făcut drug test-ul, deși eram conștient că există șanse să ies pozitiv. A durat 10 minute până când aparatul a dat rezultatul, vă dați seama că au fost cele mai lungi din viața mea.

În acele 10 minute mi-am învățat lecția, am realizat că indiferent de rezultat, pozitiv sau negativ, nu îmi doresc să mai trec vreodată prin așa ceva, dintr-o greșeală stupidă”, a spus Dorian Popa în clipul postat.

Gigi Becali nu a avut milă de Dorian Popa

Patronul vicecampioanei FCSB a cerut sancțiuni mai dure pentru cei care se urcă drogați la volan: închisoare și permisul suspendat pentru zece ani.

„Stai puțin. Au înnebunit ei? A înnebunit lumea care se uită la ei. Ce să te uiți? Ce să vezi? Am văzut că o fată din Moldova câștigă un milion. Ce influencer? Că se arată pe TikTok?

Dar cum, mă? De ce să ia bani? Nu mă băgați că eu nu înțeleg. Fiecare se droghează și fiecare face ce vrea cu trupul lui. Doar că noi trebuie să ne protejăm. Cum ne protejăm? Ești drogat la volan? Pușcărie obligatoriu.

Și carnet luat pe 10 ani. Ia să vedem se mai droghează? Nu știu de Dorian Popa, habar n-am cine e Dorian Popa. E fotbalist? Nu e fotbalist. Nu știu eu asta cu internetul, cu TikTok”, a spus Gigi Becali, potrivit Fanatik.

Cazul Dorian Popa

Dorian Popa a fost oprit în trafic, vineri seară (27 octombrie), în localitatea Domneşti, judeţul Ilfov. El a fost testat pozitiv pentru substanţe interzise, fiindu-i prelevate probe biologice.

„La data de 27 octombrie a.c., ora 21:15 , poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Ilfov- Serviciul Rutier, în timp ce se aflau în exercitarea atribuţiilor de serviciu, au oprit în trafic, în localitatea Domneşti, un autovehicul, condus de un bărbat, iar în urma testării cu aparatul din dotare au reieşit indicii cu privire la posibila prezenţă a substanţelor psihoactive”, anunţă, sâmbătă, IPJ Ilfov.

Potrivit sursei citate, întrucât testarea nu reprezintă o probă în cadrul dosarului penal, conducătorul auto a fost condus la unitate medicală din Bucureşti, pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a consumului unor substanţe interzise.

„În cauză, conducătorului auto i-a fost reţinut permisul de conducere fiindu-i suspendată exercitarea dreptului de a conduce, conform Legii. Poliţiştii Serviciului Rutier Ilfov au deschis un dosar penal, în care efectuează cercetări, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive”, a mai transmis sursa citată.