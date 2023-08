„Nu pot fi cioară după ce am fost vultur!” Dumitru Dragomir nu ia în calcul să colaboreze cu premierul Ciolacu

Deși a lăudat ultimele demersuri ale premierului, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal spune că nu ar accepta niciodată să-l consilieze pe probleme legate de sport, deoarece acest lucru l-ar trage în jos.

„Mie mi-a făcut rău Ponta, dar nu pot să spun că e prost. Nu pot! Au greșit ei acolo la partid un picuț. În momentul când a început războiul între fruntașii partidului. Nu au făcut bine, dar, mă rog, să trecem peste astea.

Am minte, nu numai idei. Să ia unul din ăștia. De exemplu, cum a fost Gică Popescu, consilierul primului ministru. Gică Popescu are ce spune. Eu am fost vultur toată viața mea, nu pot să fiu din când în când și cioară. Am fost vicepreședinte de comisie parlamentară și mă duc consilier?

(n.r. - dacă te duci consilier înseamnă că ești cioară?) Înseamnă că sunt cioară, da. (n.r. - ești prea jos?) Sigur. Pot să îi fac recomandări, pentru că nu e băiat prost nici Ciolacu. (n.r. - e iubitor de sport) Știu. Chiar îl știu.

Nu știu cine l-o fi consiliat prost la nivelul lor acolo ca să se spargă cu doamna Firea, eu ți-o spun. Și-a dat seama toată lumea că nu are nicio vină Firea. Mi-a plăcut de Ciolacu, nu a făcut valori vizavi de...”, au fost cuvintele lui Dumitru Dragomir, potrivit Fanatik.

Colosul care ar putea investi la CSA Steaua! Dezvăluirea făcută de Dumitru Dragomir

Dumitru Dragomir (77 de ani) este de părere că CSA ar putea găsi ușor un partener care să preia echipa de fotbal, dacă și-ar dori acest lucru.

Revenirea FCSB pe stadionul din Ghencea nu a fost pe placul suporterilor CSA, iar conducerea clubului caută opțiuni pentru a atrage un investitor, pentru a reînvia entuziasmul suporterilor.

Dumitru Dragomir a dezvăluit că CSA Steaua ar putea atrage Romtehnica, o companie națională cunoscută pentru producția de armament pentru Ministerul Apărării Naționale, ca finanțator principal al clubului, ceea ce i-ar putea transforma pe „militari” într-o forță de nivelul lui Chelsea - mai multe detalii AICI.