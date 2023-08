„Ăsta era pariul, cel puţin 3 goluri!” Fost jucător al FCSB, dezvăluire incredibilă în contextul autodenunțului făcut de Becali

Mijlocașul central a dezvăluit că în cei doi ani petrecuți în Austria (unde a evoluat pentru SV Kapfenberg și SV Mattersburg) a fost martorul unui eveniment extrem de tulburător.

Potrivit fostului internațional român, unul dintre colegii săi a luat parte la un „blat”, pus la cale cu mai mulți albanezi. Rezultatul nu a fost, însă, cel așteptat de iterlopi, motiv pentru care aceștia au luat cu asalt vestiarele, amenințând jucătorii cu armele.

În cele din urmă, fotbalistul s-a autodenunțat la poliție, a mers la închisoare, scăpând astfel de mafioții albanezi care erau pe urmele sale.

„Eu am avut coleg arestat în Austria. Poliţia a venit la stadion. Trebuia într-un meci cu RB Salzburg să se înscrie 3 goluri. La 2-0 i-a dat unuia în careu la picioare, dar arbitrul n-a dat penalty. S-a terminat 2-0, iar el avea ordin să se termine 3+ de la nişte albanezi. Ăsta era pariul, că se marchează cel puţin 3 goluri. Au venit albanezii apoi cu pistoale să-l omoare pe el, dar şi pe familia lui.

A sunat la poliţie de frică, s-a autodenunţat şi a intrat la puşcărie. A făcut închisoare, a fost condamnat pentru că el oricum mai făcuse câteva prostii înainte. Eu am rămas surprins. Nu puteam să credem că face aşa ceva, era un om cu familie, avea gemeni, a fost incredibil”, a spus Florin Lovin, potrivit Orangesport.

Gigi Becali, autodenunț în direct: „Am pariat 20.000 de euro!”

Gigi Becali a anunțat că a pariat 20.000 de euro în timpul meciului Nordsjaelland - FCSB 2-0, disputat în turul 3 preliminar Conference League.

La o zi după eliminarea din Conference League, Gigi Becali a explicat că a pierdut și 20.000, suma plasată de un apropiat pentru el la o agenție de pariuri online. Finanțatorul de la FCSB a mizat pe calificarea echipei sale printr-un pariu live.

Întrebat dacă nu consideră că a încălcat regulamentele privind pariurile, Gigi Becali a spus că nu vede nimic în neregulă. Totuși, ROAF îl contrazice.

„Am pierdut 20.000. Am pus și eu un pariu. Am vorbit cu cineva și mi-a zis că e cotă 7. Cum adică, mă, cotă 7? Mi-a zis că dacă e calificare, iei de 7 ori mai mult. I-am zis să-mi pună și mie 50.000. Adică de la el, că nu-i problemă. Adică paria pentru mine cum ar veni, ne cunoaștem. A zis: 'Băi, Gigi, nu pot să pun 50.000, că nu primesc 50.000. Pot să pun maxim 20.000'. Am pus 20.000 (n.r. - pe calificarea FCSB).

Păi, n-am pariat eu! Hai să spun când n-ai voie să pariezi. N-ai voie să pariezi în România, că se consideră că faci aranjamente. Dacă pariezi pe meciuri europene, aia nu e niciun fel de problemă. Făceam aranjament ca să câștig? Nu am voie să pariez? De ce nu e moral să pariez pe echipa mea? De ce nu e voie, mă? N-am voie să mă distrez ca orice om? E un joc. Nu e o chestiune de patimă să pariez 700.000, un milion. Toate au o logică. Dacă fac din asta o obișnuință, da, dar așa... 20.000 e fleac.

După mi-a spus că a scăzut cota. Era cotă 5 (n.r. - pentru calificarea FCSB). Eu am pus după ocaziile alea cu Coman. Era o chestiune de pariat pe echipa mea”, a spus Gigi Becali, la Prosport.