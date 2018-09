Un roman e printre cei mai mari inotatori din lume! Ce a reusit e absolut SENZATIONAL

Un fost campion al Romaniei la polo a luat la rand oceanele lumii si inoata cat il tin muschii.

E cel mai rapid roman care a trecut Canalul Manecii si vrea sa incerce o stafeta cu 4 elevi ai lui!



Maratonistul apelor e considerat unul din cei mai buni inotatori din lume. In 8 zile a inotat doua maratoane in oceane si a fost decorat in Romania.