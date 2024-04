Un jucător de fotbal a murit la doar 25 de ani. "Ne-ai dăruit doi ani plini de bucurie, vei fi profund regretat"

Simon era considerat un potențial selecționat în draftul NFL din săptămâna viitoare. A ocupat locul 2 în "Top 25 CBS Sports Draft Picks".

Amitral Simon a ajutat echipa de fotbal a Universității Albany să ajungă în semifinalele playoff-ului FCS în sezonul trecut și a obținut onoruri de primă echipă All-CAA după înregistrarea a 55 de placaje și a 12.5 sack-uri.

"AJ" a înregistrat cinci sack-uri și 10.5 plafoane în sezonul 2022, după ce s-a transferat de la Universitatea Bloomsburg.

"Programul de fotbal al UAlbany a fost profund întristat să afle de trecerea în neființă a fostului student Amitral 'AJ' Simon în această dimineață,"

"AJ a fost un tânăr și un coechipier extraordinar pe tot parcursul timpului său la UAlbany. A fost un model atât pe teren, cât și în afara lui, servind ca o coloană vertebrală a acestui program în ultimii doi ani. Va fi profund regretat." se arată în comunicatul Universității din Albany.

"Am petrecut doi ani plini de bucurie antrenându-l pe AJ Simon," a postat antrenorul de la Albany, Greg Gattuso, pe rețelele sociale.

"Rugăciunile mele sunt dedicate familiei Simon. Te iubesc, AJ, și vei avea întotdeauna un loc special în inima mea #8." a încheiat antrenorul.

Two joyous year coaching and becoming friends with AJ Simon. My prayers are dedicated to the Simon family. I love you AJ and will always have a special place in my heart for #8. pic.twitter.com/vps8tqA5O3