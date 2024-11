Georgescu a obținut 22,94% din voturi și a surclasat nume mari din politică, precum Marcel Ciolacu și Elena Lasconi.



Adrian Petre: „Călin Georgescu e cel mai potrivit”

Într-un interviu acordat pentru GSP, Petre a explicat motivele pentru care îl susține pe Georgescu, printre care documentarea personală și prestigiul și experiența candidatului.



„Am început să mă interesez despre dânsul din ambele perspective, pro și contra. Mi-am dat seama că este cel mai potrivit pentru postul de președinte. Are prestanță, comunică foarte bine și are o gândire matură. În plus, fiind fost sportiv, știe ce trebuie schimbat pentru dezvoltarea sportului în România”, a spus Petre.



Candidatul independent a stârnit controverse după declarațiile sale despre Vladimir Putin și războiul din Ucraina. Adrian Petre consideră că acuzațiile de „pro-rusism” sunt exagerate.



„E normal să fie atacat, pentru că a deranjat multe interese politice. Nu este pro-rus, iar denigrările au apărut pentru a descuraja oamenii să îl voteze”, a continuat Petre.



Finala prezidențială: Călin Georgescu vs. Elena Lasconi

Pe 8 decembrie, Călin Georgescu și Elena Lasconi se vor confrunta în turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Rezultatele surprinzătoare ale primului tur au adus o schimbare neașteptată pe scena politică: