Iar soţia pugilistului britanic, neînvins în 33 de lupte, afirmă că este posibil ca Fury revină în ring dacă va avea ocazia unui meci de unficare a centurilor.

Singurul motiv pentru care Tyson Fury ar continua să boxeze

"Aş vrea să se oprească. Nu mai are nimic de dovedit. Dacă ar mai avea ceva de făcut, i-aş spune: <Fă-o, Tyson>. Dar dacă nu vrea cu adevărat să boxeze şi dacă o face doar pentru bani sau faimă, nu are nevoie de asta. Dacă Tyson continuă, pare să fie doar pentru un motiv şi (...) cred că acesta este lupta pentru unificare", a declarat Paris Fury, sâmbătă, la BT Sport.

Pugilistul britanic Tyson Fury l-a pus la podea pe compatriotul său Dillian Whyte cu un upercut violent de dreapta, în repriza a şasea a meciului pentru centura WBC, care a avut loc, sâmbătă, pe Stadionul Wembley, în faţa a 94.000 de spectatori, o asistenţă record în Marea Britanie după Al Doilea Război Mondial la un meci de box.

Fury, 33 de ani, şi-a păstrat centura mondială WBC la categoria grea şi a anunţat din nou că se retrage.

"Aceasta ar putea fi ultima cortină pentru Gypsy King", a declarat Fury după meci, potrivit BBC.

VIDEO - Tyson Fury l-a făcut KO pe Dilian Whyte

El a adăugat ulterior: "Am petrecut mult timp pe drumuri. Am fost plecat pentru o perioadă lungă de timp. Am îndeplinit tot ce mi-am dorit vreodată să îndeplinesc. Mă voi retrage ca fiind doar al doilea greu din istorie, după Rocky Marciano, care se retrage neînvins. Am fost imbatabil la acest meci".

Britancul are 32 de victorii, din care 23 înainte de limită, un meci la egalitate şi nicio înfrângere.

Totuşi, fanii aşteaptă acum o înfruntare între Tyson Fury şi învingătorul din meciul pentru centurile WBA-WBO-IBF dintre ucraineanul Oleksandr Usik şi englezul Anthony Joshua, care ar urma să aibă loc la finalul lunii iunie sau începtul lunii iulie, scrie News.ro.

"I-am promis soţiei mele că asta va fi tot după meciul cu Wilder. Dar mi s-a oferit un meci pe Wembley şi le eram dator fanilor. Ce mod de a mă retrage", a insistat Fury.