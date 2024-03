Scânteia de geniu. Un nou spectacol fenomen, diseară, la Românii au talent!

Spectacolul așteptat de către toți cei de acasă, în fiecare seară de vineri. Românii au talent, sezonul 14, revine în această seară cu o nouă ediție în care excelența frumuseții umane este transmisă în rafale de energie.

De trei săptămâni, Pavel Bartoș și Smiley sunt în culisele emisiunii și iau pulsul tuturor curajoșilor înainte ca aceștia să își prezinte momentele și totodată îi așteaptă apoi pentru a afla cum a fost această experiență. Totodată, Andi Moisescu, Andra, Dragoș Bucur și Mihai Bobonete se află la masa juriului și se bucură de spectacolul total, ducându-i în următoarele etape pe cei care merită cu adevărat. Și-n cea de-a patra săptămână se va lăsa cu o ploaie de confetti aurii pentru o interpretare de neuitat.

”Am venit pentru a promova țăranul român autentic, pentru a fi un model pentru acest hram”, va povesti unul dintre concurenții ediției din această seară. La 42 ani, acesta s-a stabilit în Botoșani și vrea să arate că viața ți se poate schimba total, dacă îți găsești cu adevărat menirea. ” Am călătorit 16 ani, timp în care am călcat pe toate cele 7 continente. De fiecare dată, am făcut-o singur, cu rucsacul în spate”, va mai menționa el. Ce moment a pregătit și ce mesaj are pentru toți cei de acasă, urmează să aflăm.

La doar 15 ani, o puștoaică din București are un vis clar: ”Sper să ajung la Olimpiadă”. În drumul ei spre o carieră bazată pe mulți ani de muncă, vine în emisiune pentru a arăta cât este de talentată la dans. ”O să vă arăt o parte din pasiunea mea. Mulți oameni spun că breaking e un sport de băieți. Încerc să mă antrenez în fiecare zi”, va mărturisi înainte de a afla ce vor crede jurații.

Ajunsă la 46 de ani, una dintre concurente a muncit întreaga viață și a încercat să se autodepășească. ”Vreau să arăt tuturor, că indiferent de vârstă, se poate, atât timp cât îți dorești și ai voință”, va declara ea. Pasionată de sport, are rezultate incredibile în arii multiple, fiind ultramaratonistă montan, practicantă de bickboxing și nu numai și vrea ca telespectatorii să înțeleagă ceva foarte important: ”contează foarte mult ca atunci când îți este greu, să vezi partea bună a lucrurilor. Se întâmplă cu un scop în evoluția ta”. Urmează să aflăm ce a pregătit și ce verdict va primi.

Concurenții sunt pregătiți, să înceapă aplauzele! Nu ratați, de la 20:30, cea de-a patra ediție a sezonului #14fenomen, Românii au talent, la PRO TV. Emisia poate fi urmărită, în avans, pe VOYO.