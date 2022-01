Scandal imens la primul consiliu de la Survivor România 2022. Zmărăndescu, distrus de colegi: "L-ai înjurat!"

În tabăra Faimoșilor încă de la început au existat discuții, în principal între Cătălin Zmărăndescu și Roxana Ciuhulescu. Vedeta TV i-a reproșat campionului internațional la kickboxing atitudinea superioară pe care o are în camp, iar de acolo au degenerat o serie de discuții.

La consiliu, în urma nominalizărilor din tabăra Faimoșilor, Roxana Ciuhulescu a fost propusă spre eliminare, iar apoi au urmat nominalizările celor care au câștigat imunitatea personală de la Faimoși.

Astfel, Elena Chiriac a nominalizat-o pe Xonia, în timp ce Emil Rengle l-a nominalizat pe Cătălin Zmărăndescu.

„Așa voi sta întotdeauna, drept și neclintit în fața adevărului și a iubirii. O să spun că îl nominalizez pe Cătălin Zmărăndescu și am să motivez această alegere.

Pe lângă toate lucrurile care s-au discutat astăzi, pe lângă dezechilibrarea energiei echipei, pe lângă faptul că acoperișul este făcut mai bine în partea domnului. Pe mine, de exemplu, în acea dimineață nu m-a deranjat cearta cu Roxana, m-a deranjat atitudinea lui față de TJ, care a fost una foarte agresivă.

Cred că ego-ul lui Cătălin este o boală și orice boală poate fi vindecată. Îmi doresc ca nominalizarea să îl trezească pe Cătălin, să devină un om autentic, să înțeleagă că aici cu toții suntem antrenori unii pentru ceilalți și că nu ne dorim un singur antrenor pentru echipă. Îmi doresc ca, și cu tot respectul față de Cătălin, pe care îl consider un om bun, precum orice alt om care poartă o boală precum ego-ul, să scape.

Să reușească cu nominalizarea să scape de tot ce a ținut până în ziua de azi. Chiar astăzi mi-a spus că trece printr-o transformare, că simte că devine un om bun, sunt aici să îl susțin, în această schimbare. Cătăline, tot așa, drept, înainte, în adevăr și în iubire și o să reușești”, a argumentat Emil Rengle decizia sa.

Reacție nervoasă a lui Zmărăndescu

Campionul internațional la kickboxing nu a primit prea bine vestea nominalizării, astfel că la consiliu s-au declanșat discuții aprinse.

„Nu, nu este o surpriză, eram sigur de ceea ce se va întâmpla pentru că, oarecum, eu nu intru în gașca lor. Își asumă până la capăt ceea ce a spus, e problema strict a lui, eu nu o să comentez în niciun fel. Dacă e să plec acasă, plec acasă cu capul sus, dacă e să rămân, același lucru îl voi face”, a replicat Zmărăndescu.

Laura Giurcanu a intervenit după declarația făcută de Zmărăndescu. Influencerul a ținut să îi transmită acestuia că atitudinea lui este greșită.

„Emil a dat niște motive pentru care el consideră că nu ar trebui să fie Cătălin aici, iar Cătălin a spus că motivele lui nu sunt valide absolut deloc, ci că e strict despre el. Nu mi se pare corect, pentru că e cumva cam fix ce a spus Emil, o chestie de ego.

Eu, spre exemplu, pot să îți zic: 'Nu te-am votat afară din concurs, dar în același timp pot să îți spun că ne-ai făcut puțin viața grea aici. Au fost niște momente în care am simțit că nu era necesar ce spuneai, ce făceai și cred că și colegii mei au simțit asta'”, a spus Laura.

Cătălin Zmărăndescu: Ca de exemplu?

Laura Giurcanu: Ca de exemplu dimineața în care ne-ai trezit, deși nu era nicio grabă nicăieri. Un alt exemplu, da, glumița asta, exemplul cu lada. Din păcate, nu toată lumea vrea să vorbească și nu toată lumea vrea să fie deschisă, probabil pentru că le este frică sau rușine, dar lumea observă lucrurile astea. Eu, personal nu am nicio problemă cu tine, dar nu mi se pare corect ca în momentul în care Emil îți spune niște lucruri sincere, pe care el le consideră, tu să îi spui că ele nu sunt valide și că e doar despre el. Când omul nu a spus nimic negativ. Atitudinea de șef a văzut-o toată lumea, doar că ea se câștigă și se câștigă aici, noi te apreciem și respectăm foarte mult că ai făcut ce ai făcut până în punctul ăsta al vieții tale, dar atitudinea de șef se va câștiga în timp și e bazată pe ce se întâmplă aici.

Emil Rengle: Cătălin, votul meu de astăzi vine cu tot respectul, mai ales după discuția de astăzi. De asta și vreau să mă uit în ochii tăi când îți spun aceste lucruri, vreau să înțelegi că felul în care tu te-ai comportat în aceste doar 3 zile, dar e clar că aici lucrurile se întâmplă foarte rapid, reprezintă o categorie foarte mare de oameni, care gândesc sau vorbesc ca și tine. Ce vreau tu să înțelegi este că misiunea ta este una mai mare decât de a rămâne în emisiunea aceasta, de a fi un exemplu. Fii tu exemplul, Cătălin, învață-i tu pe ceilalți ce înseamnă respect. Înțelege că votul meu a venit din iubire.

Cătălin Zmărăndescu: Da, nu știu, din punctul meu de vedere, faptul că am încercat să îi trezesc, să ne apucăm să facem acoperișul i-a deranjat. Am înțeles situația, faptul că am mutat lada la locul ei, unde am găsit-o, am înțeles-o și pe asta.

Laura Giurcanu: Nu este vorba că ne-ai trezit să facem acoperișul, nu asta ne-a deranjat, e vorba de felul în care ai făcut-o. Ai făcut-o agresiv, fără respect față de ceilalți care încă dormeau, iar asta nu se poate întâmpla într-un grup, într-un colectiv din prima zi. Plus chestiile spuse despre TJ, despre care am uitat complet, în momentul în care ai venit în mașină și ai început să îl înjuri, foarte agresiv.

Cătălin Zmărăndescu: Poftim?! Mai spune încă o dată că l-am înjurat.

Laura Giurcanu: L-ai înjurat.

Cătălin Zmărăndescu: Eu l-am înjurat pe TJ?!

Roxana Ciuhulescu: Da, l-ai înjurat.

TJ Miles: Eu nici nu eram acolo.

Roxana Ciuhulescu: Dacă tu ai uitat, noi nu.

Laura Giurcanu: Da, TJ nici măcar nu era acolo, ai venit și și ai spus că TikTok-erul ăla, o grămadă de injurii și eu ți-am spus cred că ar trebui să vorbești cu el lucrurile astea. Moment în care ai mai spus încă ceva. Înțeleg că acum sunteți OK, nimeni nu i-a spus lui lucrurile astea tocmai pentru că nimeni nu a vrut să se iște o ceartă din motivul ăsta și pentru că după aia ați fost mai ok. Dar eu spun, să începi din prima seară să înjuri un om, despre care nu știi nimic, nu e corect, asta spune despre tine.

TJ Miles: Mi se pare că aici iese adevărul, e o chestie interesantă, noi suntem bine acum. Îmi aduc aminte că te-am întrebat, eu nu eram acolo când ai spus chestiile alea despre mine, sunt curios ce ai spus, ai spus ceva rău. Ai spus că nu ai zis nimic, acum aflu că m-ai înjurat. Puteai să spui ca de la bărbat la bărbat.

Cătălin Zmărăndescu: Să spună cum te-am înjurat. Eu de obicei nu înjur nici de mamă, nici de tată, nici de frați.