Tânăra a suferit a treia intervenție chirurgicală la genunchi după o accidentare suferită, astfel că în această perioadă se pregătește pentru a se recupera. Pasionată de mașini de lux, Sarah a vorbit despre cadoul pe care l-a primit din partea familiei, după încheierea liceului.

Sarah Dumitrescu, accident cu bolidul de 80.000 de euro primit cadou

Într-un interviu acordat recent, sportiva a spus că a suferit un accident serios cu Porsche-ul Cayenne alb pe care l-a primit cadou după încheierea liceului. Deși și-a avariat mașina, Sarah a dezvăluit că urmează să își aducă în țară bolidul pe care îl are în Statele Unite.

„Da, chiar îmi plac maşinile. Când am terminat liceul, am primit un Porsche Cayenne alb. Nu-l mai am. Din nefericire, nu-l mai am. Am făcut un accident destul de grav. Acum am un Range Rover în America şi aştept să-l aduc aici.

Aş investi în maşini, dar aici pot să-i dau puţin credit mamei. (Reporter: Ce maşină îţi doreşti cel mai mult?) Cred că un BMW I8, de când sunt mică îmi doresc. Mama e puţin panicată, crede că e prea rapidă pentru mine.

Altă maşină pe care mi-o doresc o are mama, un Ferrari. Bine, pot să iau de la ea…dar eu, personal, un I8”, a declarat Sarah Dumitrescu conform as.ro.