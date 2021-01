"Rusinea de la Rio" a ajuns in instanta! Angajati COSR, trimisi in judecata din cauza echipamentului contrafacut de la Olimpiada din 2016

Autoritatile au avut nevoie de peste patru ani pentru a investiga unul dintre cele mai rusinoase momente din istoria olimpica a Romaniei.

La Jocurile Olimpice de Rio de Janeiro, in 2016, sportivii din delegatia Romaniei au acuzat ca echipamentul oficial dat de COSR era neconform, acesta prezentand vicii de fabricatie, rupandu-se, decolorandu-se, desirandu-se si schimbandu-si forma dupa doar cateva folosiri, iar etichetele indicau faptul ca era contrafacut. Echipamentul purta sigla "Kappa" si costase 130.000 de euro, iar o investigatie ulterioara a GSP a scos la iveala ca Pax Creative, firma care l-a livrat, fusese fondata de membrul Comitetului Olimpic International (CIO), Octavian Morariu, si de secretarul general COSR, Ioan Dobrescu.

La distanta de 4 ani dupa declansarea scandalului, dosarul a ajuns in instanta urmand fie intre pe rolul Judecatoriei Sectorului 1. Patru persoane cu functii in cadrul COSR, Ioan Dobrescu, (fost secretar general Comitetului Olimpic si Sportiv Roman), Carmen Trocan (fost director al departamentului juridic al COSR), Georgeta Misca (fost consilier juridic in cadrul departamentului juridic al COSR) si Razvan-Silviu Dumbrava (expert in cadrul COSR), au fost trimise in judecata pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu, ca inculpat aparand si Ileana Sabina Dumitrache (patroana unei firme implicate in tranzactie) .

Procurorii noteaza in rechizitoriu ca patru dintre inculpati "si-au incalcat atributiile de serviciu, prin aceea ca nu au respectat procedura de achizitionare a echipamentului sportiv prevazuta de legea privind atribuirea contractelor de achizitie publica". Astfel, prin incalcarea dispozitiilor legale, au semnat contractul de furnizare a echipamentului sportiv in valoare de 715.935 lei, fara TVA (859.122 lei, inclusiv TVA) si au semnat referatul prin care s-a aprobat plata contravalorii echipamentului sportiv catre societatea vanzatoare, cauzand COSR o paguba in cuantum de 256.231 lei, fara TVA (307.477,2 lei, inclusiv TVA). Cea de-a cincea persoana, reprezentanta a societatii comerciale ce a furnizat echipamentul sportiv, ar fi inlesnit crearea pagubei in patrimoniul institutiei olimpice prin negocierea conditiilor de incheiere si executare a contractului.

In mod surprinzator, procurorii nu au gasit dovezi ca vreun angajat al Pax Creative, firma care a livrat echipamentul fals, dar si Octavian Morariu, actualul presedinte al Federatiei Romane de Fotbal, sau Alin Petrache, fost presedinte COSR si actual presedinte al Federatiei Romane de Rugby, ar fi stiut despre aceste nereguli.

In 2017, problema s-a acutizat, ajungandu-se ca cele trei sportive din componenta delegatiei Romaniei la Universiada de Iarna de la Almati (Kazahstan), sa nu primeasca niciun echipament oficial si sa se imbrace cu propriile haine. In aceste conditii, conducerea COSR a semnat un alt contract pentru livrarea de echipament sportiv cu firma chinezeasca PEAK, care va asigura echipamentul sportivilor si oficialilor pentru competitiile sportive internationale majore organizate pana in 2024 sub egida CIO - Jocurile Olimpice, Jocurile Olimpice de Tineret (JOT), Jocurile Europene (JE) si Festivalurile Olimpice ale Tineretului European (FOTE).