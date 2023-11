Reacția lui Michael Jordan la anunțul că fiul său vrea să se însoare cu fosta soție a lui Scottie Pippen, care e cu 17 ani mai mare decât el  

Larsa a fost căsătorită cu cel care i-a fost cel mai bun prieten lui Michael Jordan, dar și coechipier în perioada de glorie a lui Chicago Bulls, Scottie Pippen (58 ani). Cei doi s-au căsătorit în 1997 și au divorțat în 2021, având împreună trei copii, Scotty Pippen Jr, Preston Pippen și Justin Pippen.

De mai bine de un an, Larsa se întâlnește cu fiul mijlociu al lui Michael Jordan, Marcus, iar cei doi ar avea planuri chiar de căsătorie. Larsa și Marcus au oferit recent un interviu în care au vorbit despre relația lor.

Larsa și Marcus i-au acordat un interviu lui Pablo Torre, iar fosta soție a lui Pippen a recunoscut că deși nu arată bine din exterior ca cuplu în percepția oamenilor, relația celor doi este una strânsă.

„Din punct de vedere estetic probabil nu arată bine. Doar să auzi despre asta și nu oamenii nu rezonează cu povestea”, a declarat Larsa.

Inside the forbidden love of Michael Jordan's son, Marcus, and Scottie Pippen's ex-wife, Larsa:

"F*** 'em all. ... Anybody that isn't happy about it can piss off."

"F*** 'em all. ... Anybody that isn't happy about it can piss off."