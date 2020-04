Reactia la clipul de pe TikTok care a inspaimantat internetul! Ce spune baiatul din filmare 

TikTok-ul este una dintre cele mai populare aplicatii ale momentului, iar pandemia de coronavirus are o contributie serioasa.

Reuben a devenit viral dupa ce clipul in care facea provocarea "Doja Cat - Say So" a starnit numeroase controverse pe retelele de socializare.

Urmaritorii au observat o silueta in spatele baiatului, care apare timp de cateva secunde si dispare rapid. Situatia a fost cu atat mai inspaimantatoare, cu cat Reuben sustinea ca este singur acasa.

Clipul a devenit viral rapid, iar baiatul a raspuns oamenilor ingrijorati cu o postare ulterioara.

Este usuario de Tik Tok llamado "reubix_cube" compartió este video donde realizaba un baile. El asunto es que comenzó a recibir miles de comentarios sobre "algo" que se asoma en la escalera en la parte de atrás. El individuo aseguró en un escrito que el estaba solo al momento... pic.twitter.com/mLxTxrBR5N — Molusco ???? (@Moluskein) April 18, 2020

"Hei. Sunt viu si in siguranta. Va multumesc pentru grija", a scris tanarul.

Apoi, le-a marturisit urmaritorilor ca s-a ingrijorat cand a vazut filmarea, afirmand ca este sigur ca era singur acasa, deoarece scarile lui scartaie si ar fi auzit cu usurinta daca ar fi fost o persoana in spatele sau.

Cu toate asta, Reuben a venit cu o explicatie halucinanta conform careia ar locui langa un cimitir si ar fi putut fi ceva supranatural.

Urmaritorii acestuia il acuza ca a inventat totul pentru popularitate si atentie, insa baiatul neaga cu vehementa aceasta varianta.

Tweet tiktok Citeste si: