Războiul, pe chipul lui Zelenski! Transformarea șocantă a președintelui Ucrainei în doar 41 de zile! Diferențele sunt de necrezut 

Ucrainenii se luptă să țină piept asalturilor armatei rusești încă de pe 24 februarie, de când a început invazia, la ordinele președintelui de la Kremlin. Situația devine din ce în ce mai critică odată cu trecerea zilelor, iar războiul pare departe de a fi la final. Milioane de refugiați ucraineni au părăsit țara, în timp ce alte mii au căzut victime ale războiului.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a fost cel care s-a transformat într-un erou pentru poporul său prin mesajele războinice transmise de pe străzile din Kiev, dar și prin refuzul de a-și abandona țara. Figura lui Zelenski a devenit una remarcabilă, însă asta l-a transformat și în principala țintă a rușilor, care au ordin clar să îl omoare.

Pe lângă ororile războiului, un alt aspect care a avut un real impact a fost transformarea președintelui ucrainean, remarcată pe rețelele de socializare. Ajuns la putere în 2019, fiind votat de 73% dintre ucraineni, Zelenski le-a transmis cetățenilor din Ucraina, încă de la început, o anumită siguranță prin aparițiile și discursurile sale, extrem de atente și puse la punct.

Ultima sa apariție publică înainte de război a fost pe 23 februarie, chiar cu o zi înainte, când a mers într-un sat din Ucraina pentru a oferi informații legate de deciziile adoptate din Kremlin: recunoașterea a două regiuni separatiste în calitate de state independente.

Anunțul era doar începutul în ceea ce avea să se transforme într-un război sângeros în dimineața zilei de 24 februarie, când trupele rusești au invadat. De atunci, Zelenski și-a schimbat poziția, devenind o persoană mai apropiată de ucraineni, lăsând costumele și cravatele pentru a îmbrăca hainele militare.

O cunoscută ucraineancă a publicat două imagini complet diferite cu Volodimir Zelenski, făcute la un interval de 41 de zile, una de pe 23 februarie, iar una pe 4 aprilie, în Bucha, orașul în care a avut loc un real masacru al rușilor. Diferențele sunt extrem de impactante, arătând o transformare radicală a lui Zelenski, imaginile devenind rapid virale.

These photos were taken 41 days apart by the president’s photographer. The first one on the 23rd of February, the last day of peaceful Ukraine. The second one in Bucha today. pic.twitter.com/kfPU723gw1