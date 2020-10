Orasul din Romania care isi face METROU: au inceput deja forajele! Cand va fi totul gata

Planurile sunt cat se poate de serioase. Forajele geotehnice au luat startul.

Studiul de prefezabilitate este gata. Magistrala de metrou ar urma sa aiba peste 14 kilometri, va costa aproape un miliard de euro si trebuie sa fie gata in 11 ani, in 2031. Clujul va deveni astfel al doilea oras al Romaniei care va avea metrou dupa Bucuresti.

Primaria municipiului Cluj-Napoca a anuntat inceperea lucrarilor de foraje geotehnice pentru realizarea trenului metropolitan si a metroului in oras si in comunele limitrofe.

"Primaria Cluj-Napoca, in calitate de autoritate contractanta, anunta demararea lucrarilor tehnice pentru realizarea forajelor geotehnice in cadrul proiectului "Tren Metropolitan Gilau - Floresti - Cluj-Napoca - Baciu - Apahida - Jucu - Bontida" - etapa I a sistemului de transport metropolitan rapid Cluj: Magistrala I de Metrou si Tren Metropolitan, inclusiv legatura dintre acestea si a studiilor conexe viitoarelor obiective de investitii". Conform procedurilor specifice, echipele tehnice se vor deplasa in zonele studiate pentru a efectua lucrarile necesare acestei faze. Solicitam cetatenilor ce detin cu orice titlu imobile situate de-a lungul coridorului si in cadrul zonelor studiate sa permita accesul echipelor tehnice si utilajelor acestora pentru efectuarea in bune conditii a realizarii forajelor geotehnice necesare elaborarii proiectului - in conformitate cu prevederile Legii 255/2010", se arata intr-un comunicat trimis, marti, de municipalitatea clujeana.

Potrivit sursei citate, lucarile de forare vor fi realizate in perioada octombrie-decembrie 2020.

"Obiectivele principale ale proiectului sunt urmatoarele: 1. Imbunatatirea atractivitatii sistemului de transport public durabil metropolitan in vederea accesarii rapide a oportunitatilor socio-economice din zona de studiu aflata pe axa est-vest a municipiului. 2. Sprijinirea aspiratiilor de crestere economica si a cresterii ocuparii fortei de munca prin asigurarea unei capacitati de transport imbunatatite pentru deservirea axei est-vest a zonei metropolitane. 3. Reducerea impactului activitatilor de transport (poluarea aerului si zgomotul) asupra mediului in cadrul zonei de studiu prin asigurarea unei axe de transport durabil, care sa contribuie la re-distributia modala de la transportul cu autoturismul personal", se mai arata in comunicat.

Agerpres