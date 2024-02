O tânără de doar 19 ani a murit după ce a întreținut relații sexuale cu un fotbalist! Detalii șocante 

Tânăra Livia Gabriele da Silva Matos a murit la scurt timp după ce a întreținut relații secuale cu Dimas Candido de Oliveira Filho, fotbalistul de aproape 19 ani al lui Corinthians U20. Tânăra a fost dusă de urgență la Spitalul Municipal din Tatuape, însă a decedat, după ce a suferit o hemoragie în zona organelor genitale, dar și patru stopuri cardiorespiratorii.

Un ofițer al Poliției din Brazilia a oferit detalii legate de momentul șocant: „Am fost chemați să verificăm un apel de urgență la PS Tatuape. Era despre o fată de 19 ani care a intrat în 4 stopuri cardiorespiratorii consecutive, unul acasă, unul în ambulanță și două la spital, rezultând cu moartea acesteia. Băiatul susține că întrețineau relații sexuale normale. A început să se simtă rău și apoi a sunat la ambulanță”, scrie marca.com.

Jucătorul a declarat că Livia a leșinat după ce a observat sânge în zona organelor genitale. Dimas a mers cu tânără în ambulanță către spital și a declarat în fața autorităților că a întreținut relații sexuale consensuale cu Livia. Cei doi s-au cunoscut pe Instagram, în urmă cu o lună și au făcut sex, folosind prezervative, după cum a transmis avocatul jucătorului. Mai mult, cei doi nu ar fi consumat alcool sau droguri și nici nu ar fi folosit alte obiecte în timpul contactului sexual consensual.

Conform presei din Brazilia, în certificatul de deces este trecută cauză a morții o ruptură suferită de Livia în zona genitală. Documentul precizează că a suferit „o ruptură a peritoneului fundului de sac Douglas (delimitat între uter și rect) cu extensiie către peretele vaginal stâng”. Livia a murit după ce a suferit 4 stopuri cardiorespiratorii și o sângerare vaginală.

„Încă este totul extrem de prematur. Raportul IML va fi atașat cazului, dar și raportul medical al primului ajutor. În mod normal, într-o relație sexuală normală nu există astfel de incidente. Poliția investighează pentru a afla dacă a existat violență sau s-a introdus vreun obiect în acea zonă.

Nu putem suspecta nimic, jucătorul e investigat, moartea e suspicioasă. Ce pot spune e că tatăl fetei mi-a zis că la spital el voia să plece, că avea un bilet cumpărat, puțin tensionat. Mi-a transmis acum informația. Va exista o concluzie cu raportul IML, cel medical și îngrijirile primite de Liva după evenimente”, a transmis avocatul familiei fetei, Alfredo Porcer.

