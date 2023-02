În această seară, de la ora 22:30, un nou șef intră sub acoperire! Bogdan Dumitrache (SSG): ”Sunt un exigent, dar corect!”

SSG este una dintre cele mai mari companii românești care se ocupă de servicii de securitate. Fondată în 2004, cu o cifră de afaceri de 25 de milioane de euro și peste 4500 de angajați, SSG și-a dezvoltat în ultimii ani o divizie care se ocupă și de serviciul privat al situațiilor de urgență. Printre obiectivele de care se ocupă sunt și unele de importanță națională, precum Centrala Nucleară de la Cernavodă.

Bogdan Dumitrache are 29 de ani și este Director Executiv Național. Spune că tot parcursul lui profesional la SSG este un vis: ”Cariera mea la SSG este un vis devenit realitate! Acum 8 ani m-am angajat ca dispecer de securitate într-un magazin de retail, pentru că-mi permitea programul să merg și la cursuri. După ani de zile, am avansat treptat ajungând de la dispecer, la șef de zonă, Director Regional, Key Account Manager, Director de Vânzări și ulterior Director Executiv Național”, va mărturisi acesta înainte de a intra sub acoperire.

În ediția din această seară, Bogdan va renunța la tot confortul lui pentru a vedea ce nevoi și probleme au angajații lui, dar și ce povești de viață ascund: „Pot spune că sunt un șef exigent, dar în același timp corect, pentru mine e foarte important ca omul, când se trezește dimineața, să nu vină la lucru cu o povară. Dacă stăm să ne gândim, în societate, oamenii nu apreciază locul de munca pe care-l au, iar eu am încercat să schimb optica aici. Și cred că mi-a reușit!”, va spune acesta.

Cum vor reacționa angajații când vor vedea cine a fost de fapt colegul lor, dar și ce va descoperi șeful sub acoperire, vedem în această seară, de la ora 22:30, într-o nouă ediție Șef sub acoperire, la PRO TV. Emisiunea este disponibilă în avans pe VOYO.

Șef sub acoperire – Descoperă cine ești!