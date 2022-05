Sithembiso Maduna și Jeff Magangne s-au luptat la categoria ușoară, cel din urmă ieșind învingător. A fost a doua întâlnire dintre cei doi, meciul jucându-se cu titlul național pe masă. Maduna s-a impus în prima întâlnire, din luna februarie a anului trecut, în urma deciziei juriului.

În al doilea meci, după un moment în care și-a asaltat adversarul cu lovituri, Magagne a fost sigur că a câștigat duelul și s-a bucurat în fața adversarului, în momentul în care s-a auzit clopotul final. S-a urcat pe frânghii, pentru a sărbători victoria, însă lucrurile au degenerat complet.

Antrenorul lui Maduna, Michael Sediane, fost boxer, a intrat în ring și a început o dispută cu Magagne, pe care a început apoi să îl ia la pumni. Boxerul a ieșit cu un ochi vânăt din disputa cu Sediane, împotriva căruia s-a deschis o investigație din partea federației din Africa de Sud.

INSANITY in the ring Sunday in Gauteng, South Africa!

Jeff Magagane (15-5) wins a rematch with Sithembiso Maduna (10-3) via MD-10

Magagane celebrates after the 10th & as Sithembiso's trainer, Michael Sidane, enters the ring

Words are exchanged & Sidane let's his hands go.... pic.twitter.com/E3avFsQpuJ