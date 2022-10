Maryse Mizanin a apărut într-o rochie extrem de mulată și „provocatoare” în ultima emisiune de wrestling la care a participat, transmisă în direct de RAW din Brooklyn. Luptătoarea canadiană a organizat o petrecere surpriză pentru ziua de naștere a soțului său, care este și el luptător, The Miz (42 ani).

Cu sala plină și un ring plin de cadouri, dar și de un tort de trei etaje, petrecerea lui Maryse s-a transformat într-un coșmar, după ce a apărut în ring Dexter Lumis (38 ani), care a întrerupt sărbătoarea. Acesta l-a atacat pe The Miz și a încercat și să îl sufoce.

Luptătoarea a încercat să sară în ajutorul soțului său, însă a fost prinsă la mijloc în luptă și împinsă de american în masa pe care se afla tortul. The Miz a părăsit ringul, iar apoi canadianca și-a urmat soțul, când a descoperit că a rămas cu Lumis față în față.

În momentul în care a trecut pe sub corzi, Maryse a suferit un accident vestimentar, care i-a lăsat sânii la vedere mai mult decât își dorea, însă a fugit rapid din sală.

