Fotbalista din România care a recunoscut că este lesbiană trăiește o dramă! Abandonată de părinți, recunoaște: „Mama m-a sunat o dată, să mă judece!”

Tânăra jucătoare română este legitimată la gruparea din Serie C, Caprera Calcio, iar recent a recunoscut că este lesbiană. Ana a vorbit despre relația pe care o are în prezent cu colega sa de echipă, Lucia Escuer, dezvăluind și cum și-a dat seama de orientarea sa.

Ana Manea, dezvăluiri despre drama prin care a trăit



Mijlocașul a dezvăluit, în cadrul unui interviu acordat recent, că a fost abandonată de părinți încă de când era mică, iar bunicii au fost cei care au crescut-o. Cu toate astea, Ana mărturisește că mama sa a căutat-o, imediat după ce a recunoscut că este lesbiană, doar pentru a o judeca.

Totodată, Manea are mari ambiții în fotbalul feminin, punctând că își dorește să ajungă la un nivel cât mai înalt și să facă performanță.

„Am foste coechipiere, prietene și cunoștințe care sunt la fel ca mine și le e frică să recunoască din cauza lumii și a mentalității din România. Eu am făcut public asta pentru ca fetele să prindă curaj și să nu mai aibă frică să spună ce simt!

Am suferit foarte mult din cauza unei relații. Era primul meu băiat cu care am stat și m-a făcut să sufăr enorm. Având foarte multe prietene cărora le plac fetele, am zis să încerc și eu poate îmi place. După acea relație nu mai voiam să aud de niciun băiat!

Îmi doresc să ajung la o echipă foarte bună! Am plecat ca să îmi fac un viitor în lumea fotbalului. Totul este la superlativ. Condițiile sunt mult mai bune ca în România, iar antrenamentele sunt la cu totul alt nivel. Muncesc enorm zi de zi, lucrez suplimentar și chiar cred că pot face asta.Vreau să le arăt tuturor că nu doar băieții pot juca fotbal la un nivel înalt.

Lucia a venit din Spania în Italia pentru a juca fotbal și suntem chiar coechipiere și locuiam în aceeași casă cu alte fete de la club. Ne-am cunoscut și acum suntem împreună.

Bunica mea, care m-a crescut, din păcate a murit. Părinții m-au abandonat când eram mică și am fost crescută de bunici. Ei au fost practic părinții. Cu părinții nu țin legătura. Mama m-a sunat o singură dată, acum câteva zile să mă judece de ce îmi plac fetele! I-am închis telefonul! Unchii mei i-au transmis mamei și au văzut pe internet pozele că am spus că sunt lesbiană”, a declarat Ana Manea pentru Fanatik.