Eroarea comisă de Gigi Becali la alegerile locale: "M-am încurcat, am anulat votul"

Printre cei care au ieșit la vot încă din prima parte a zilei s-a numărat și Gigi Becali. Patronul de la FCSB a declarat că a făcut o eroare în alegerea primarului din Capitală, însă a anulat votul și a revenit asupra celui corect.

"La primărie se votează, nu? La primărie votăm… să rămână așa, consecvență. La europene votăm schimbarea, să fie o țara ca aurul de strălucitoare.

Da, prea mult, sunt oameni care se și încurcă… M-am încurcat că am pus pe AUR și era de fapt la primărie și am pus primar AUR. Eu am pus AUR.

Am anulat votul, am luat altul. Votăm pentru o Românie care sa strălucească precum aurul", a declarat Gigi Becali, la România TV.

Trei jucători cu realizări în sezonul trecut revin la FCSB

Sunt șanse mici ca toți fotbaliștii care vor reveni la FCSB să și rămână alături de ”roș-albaștri”, însă este de așteptat ca o parte dintre ei să continue pentru stagiunea următoare, în care se va dori câștigarea unui nou titlu, dar și pătrunderea în grupele unei competiții internaționale.

Printre cei care vor face parte din lotul FCSB-ului în momentul reunirii se numără și Malcom Edjouma (mijlocaș, 27 de ani, care va reveni de la Bari - Serie B), Ovidiu Perianu (mijlocaș, 22 de ani, Gloria Buzău) și Alexandru Musi (mijlocaș, 19 ani, Petrolul Ploiești).

Malcom Edjouma putea rămâne în Italia, la Bari, dar peninsularii nu au decis să activeze clauza de transfer definitiv în cazul mijlocașului francez. În perioada petrecută în afara României, fotbalistul a bifat 22 de meciuri în Serie B, a punctat de două ori și a oferit o pasă decisivă.