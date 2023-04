Cutremurător! Singurul cuvânt scris de voleibalista de 18 ani înainte de a muri 

Tânăra jucătoare profesionistă de volei, legitimată la clubul italian Novara, a murit după ce a căzut de la etajul șase al hotelului din Istanbul unde se deplasase alături de echipă pentru un meci din Champions League. Deși nu s-a stabilit cauza morții fetei, sinuciderea este varianta anunțată de presa turcă și italiană.

Julia a fost surprinsă extrem de tulburată pe holul hotelului unde locuia, filmată în timp ce se așezase în fața ușii camere sale, ghemuită și cu capul în mâini. Ulterior, tânăra a intrat în cameră, iar la scurt timp după s-a petrecut tragedia.

Varianta sinuciderii este „susținută” și de ultimul mesaj pe care Ituma l-a trimis colegelor sale pe grupul de WhatsApp pe care îl aveau împreună. Conform Corriere dello Sport, Julia a transmis un mesaj scurt: „La revedere!” (n.r. Arrivederci).

Voleibalista le-ar fi transmis colegelor sale și antrenorului că nu se simte bine, scrie publicația Hurriyet, citată de italieni. Colega sa de cameră, Lucia Varela Gomez, a dezvăluit: „Am vorbit până la 1:30, apoi am adormit. Am fost informată că a căzut dimineața”.

CCTV footage of the Italian-Nigerian volleyball star, Julia Ituma, before she was found dead. She was reportedly found dead after falling from the 6th window floor of a hotel in Turkey.

The investigation is still going on to determine the cause of her death. #fearwomen pic.twitter.com/hEkSJtrDHM