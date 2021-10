Criza de combustibil nu l-a ocolit pe Ronaldo. Șoferul lui a stat șapte ore în benzinărie: ce s-a întâmplat 

Șoferul portughezului a stat șapte ore într-o benzinărie pentru a alimenta Bentley-ul, dar a sfârșit prin a pleca fără să pună benzină.

Fotografii l-au surprins pe bărbat în autoturismul evaluat la 164.000 de lire în apropierea locuinței lui Ronaldo din Manchester, de la 2:20 pm până la 9 pm. Alături de aceasta se mai aflau și o parte din oamenii de securitate ai fotbalistului, într-un Range Rover.

"Cu toți banii lui Ronaldo, este în aceeași barcă cu noi. Oamenii lui au așteptat ore în șir pentru a alimenta, dar au plecat până la urmă", a declarat o sursă pentru The Sun.

După meciul din grupele Ligii Campionilor, cu Villareal, Cristiano Ronaldo a devenit jucătorul cu cele mai multe prezențe în competiția supermă, după ce l-a depășit pe Casillas, care avea 177 de meciuri jucate.

