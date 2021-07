Clipul cu care Georgina Rodriguez a facut senzatie pe internet. Peste 5 milioane de oameni au urmarit-o: cum s-a filmat sub apa VIDEO 

Cristiano Ronaldo si Georgina Rodriguez se afla in vacanta alaturi de familia lor, in Mallorca.

Dupa o prestatie sub asteptari a nationalei Portugaliei la EURO 2020, starul lui Juventus a luat o pauza de la activitatea profesionala si se relaxeaza impreuna cu cei dragi.

Georgina Rodriguez a postat un clip pe contul de Instagram in care apare in timp ce inota, imbracata intr-un costum de baie sexy, care i-a pus in evidenta silueta de invidiat.

Partenera de 27 de ani are 26 de milioane de fani pe contul de Instagram, fiind una dintre cele mai urmarite persoane din lume.