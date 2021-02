Cine ar mai fi facut asa ceva?! Ce i s-a intamplat omului fara adapost care a dat inapoi un inel de 4000 de $ pierdut de o tanara! Ce a urmat e absolut fabulos

Viata bate filmul! La propriu!

In 2013, Billy Ray Harris, o persoana fara adapost din Kansas City, a primit un cadou 'accidental'. O tanara a scapat din greseala in paharul in care Billy strangea donatii un inel cu o valoare de 4000 de dolari. Cand si-a facut bilantul zilei, Billy a gasit bijuteria si a pastrat-o intr-un buzunar. Dupa ce a cautat inelul peste tot, fata care il pierduse a decis sa-l viziteze din nou pe Harris, banuind ca ar putea sa-i fi cazut in pahar. Homeless-ul i l-a dat imediat!

Imresionata, Sarah Darling a decis sa-i schimbe viata lui Billy. A deschis o lista de donatii, adunand peste 180 000 de dolari pentru a-l ajuta. Viata lui Billy s-a schimbat in decursul a numai cateva saptamani. Si-a putut cumpara o casa, si-a gasit de lucru si a reusit sa ia din nou legatura cu o parte a familiei sale. Rudele il credeau mort, dupa ce au pierdut contactul cu Billy timp de peste 20 de ani!

Povestea a primit spatii largi in presa americana, iar Billy Harris a ajuns cunoscut la nivel national.