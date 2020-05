Cele 6 cuvinte pe care trebuie sa NU le scrii in CV-ul tau daca vrei sa obtii un loc bun de munca! Sfaturile unui expert

Pandemia de coronavirus a lasat fara loc de munca milioane de oameni din intreaga lume.

Angajatorii primesc CV-uri peste CV-uri. Oferta de locuri de munca nu e tocmai generoasa, iar cererea e uriasa.

Asa ca Simon Bennet, career coach si consultant in recrutare, ii sfatuieste pe cei aflati in cautarea unui job sa evite 6 cuvinte goale in CV-ul lor.

Bennett spune ca majoritatea oamenilor care-si cauta de munca includ in CV-uri cuvinte care sa-i faca sa para competenti, fara a fi capabili sa-si argumenteze capacitatile.

"Dar angajatorii vor sa vada mai mult decat niste concepte pe care le pot gasi la oricine", spune Bennett, citat de Mirror. Expertul recomanda evitarea a 6 cuvinte sau expresii in CV-uri: loial, energic, punctual, motivat, muncitor si jucator de echipa.

Simon spune ca exemplele care descriu cuvintele de mai sus ar fi de preferat. De exemplu, in loc sa spuna ca e 'loial', un candidat ar putea sa explice de ce si-a petrecut mai multi ani intr-un loc de munca si ce indatoriri avea acolo.

'Cuvintele goale' trebuie inlocuite in CV-urile anului 2020 cu 'verbe puternice', cum ar fi 'a realiza', 'a administra', 'a manageria'.

"Mi-am atins obiectivele de vanzari' sau 'Am condus / manageriat o echipa de 3 persoane' e genul de exprimari pe care expertii in resurse umane le cauta.

Tweet cv Citeste si: