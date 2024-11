Gardoș, scârbit de românii care minimalizează importanța votului

Florin Gardoș e în categoria oamenilor din sport care, în ultimele zile, au bătut moneda pe importanța votului într-o democrație sănătoasă. Tocmai de aceea, fostul internațional a povestit că a ținut să voteze inclusiv când era jucător activ și evolua în Premier League, la Southampton.

„Nu cred că am ratat niciun scrutin de când am drept de vot. Când jucam în Anglia, am luat-o pe soția mea, am mers la Londra, am luat taxiul și am mers și am votat. E atâta nesimțire în societate… 50 la sută stau acasă“, a spus Gardoș pentru Fanatik.