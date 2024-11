Călin Georgescu (62 de ani) și-a câștigat deja locul în istoria politicii românești. Iar asta indiferent de ce se va întâmpla cu aceste alegeri prezidențiale care au devenit extrem de controversate. Pentru că acest candidat independent, venit de nicăieri aproape, a furnizat cea mai mare surpriză politică din România de după 1989!

Dacă până duminică, când au apărut primele rezultate ale alegerilor, turul I, nu se știa mai nimic despre Călin Georgescu – unii dintre cei care au votat nici nu știau că există acest candidat! -, între timp, fostul membru AUR a devenit o celebritate. Și, odată cu acest statut dobândit peste noapte, aflăm noi și noi detalii despre un personaj excentric.

Acum, gsp.ro a publicat un pasaj din cartea „Cumpăna României“, apărută în 2016 la editura „Christiana“. Aici, Călin Georgescu identifică un sport care, în viziunea sa, poate fi benefic pentru România.

„Știți că la fiecare 5 minute, în această lume are loc o cursă de cai? Este, de fapt, cel mai bănos sport peste tot în această lume. România poate împușca doi iepuri dintr-un foc: o dată, pentru că are cea mai mare capacitate de a îngriji acest nobil animal, în condițiile geomorfologice pe care le are, şi, în al doilea rând, pentru că îngrijirea unui cal presupune 12 meserii: de la fierar la pielar şi tâmplar şi altele asemenea. Or, ideea esențială este cum să faci ca această țară să aibă șomaj zero. Şi se poate face lucrul acesta!“, a scris Călin Georgescu.